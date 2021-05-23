Muhalefetin yeni bir anayasa projesinin anahatlarını biliyoruz.
Güçlendirilmiş sıfatıyla pazara sürdükleri eski parlamenter sistem, tarafsız olacağı varsayılan cumhurbaşkanı, Meclis'te güvenoyu ve gensoru, falan filan.
Seçimde yüzde 1 alabilen parti başkanlarına Meclis'e zıplama imkânı...
Yani örneğin Kılıçdaroğlu adaylığını koysa da kazansa birdenbire tarafsız kesilecekmiş!
Seçimde her "burun üstü çakılana" da koltuk garantisi.
Adınız ne? Mualla... Oh ne âlâ ne âlâ...
Böyle bir anayasa yapmaları için önce Meclis'te yeterli çoğunluğu bulmaları, sonra da bu anayasayı referanduma götürmeleri gerekiyor.
Yaş iş.
Öte yandan iktidarın yeni bir anayasa taslağının anahatları da yavaş yavaş belirmeye başladı.
Sistemden taviz yok.
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli "yüzde 50 artı 1" zorunluluğu olduğu gibi kalıyor.
Demek ki kendilerine çok güveniyorlar.
İki dönem seçilebilme şartı da olduğu gibi kalıyor.
Demek ki "Erdoğan sonrasını" da planlamışlar.
Özgüven tavan yapmış.
***Peki ne değişiyor?
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Bu iş kilitlendi.
Her iki cenahta da "abesle iştigal" ediliyor gibi bir his var içimde...
Olsun abi, mevzu mevzudur.
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Ne demezsin?
"CHP için spor çok önemli." Kemal Kılıçdaroğlu
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Müneccim
"Kasımda erken seçim gözüküyor." Aynı kişi