Küçükçekmece'de yavru kedileri boğup sonra da fırında pişiren ve yiyen bir Japon yakalanmış.

Allah bin belasını versin.

Uzakdoğu'da maymun beyni, köpek budu, hatta "eşek bilmemnesi" yediklerini biliyorduk ama bu kadarı da fazla.

Japon sınır dışı edilecekmiş.

Çünkü "evcil hayvanları kasten öldürene 6 aydan 4 yıla kadar hapis" cezası henüz yürürlüğe girmedi. Japon "mala zarar vermek" suçundan parayı bastırmış ve ucuz kurtulmuş.

Hayvan Hakları Yasası henüz kanun teklifi bile değil, "teklif taslağı" aşamasında...

Cumhurbaşkanımıza sunulmuş. İnceleyecek, Meclis'e gönderecek.

O arada, sokak köpeklerini besleyen bir kadıncağız da komşudan dayak yedi.

Eskiden bunların resmini çekip "millet aç, aç" diye pazarlıyorlardı.

Kadın "Ne açı ayol, benim apartman dairelerim var" deyince de utanmıyorlardı.

Neden utanıyorlar ki?

***

Evet, hayvan öldürene 6 aydan 4 yıla kadar, eziyet edene de 6 aydan 3 yıla kadar hapis geliyor...bulunanlara da 6 aydan 3 yıla kadar...Karakaçan rahat edecek artık.Belki para cezasını görünceünlü fıkrada olduğu gibi...Fakat buna karşı çıkan bazı köylüler olmuş!sorun çıkabilirmiş!Alışkanlığın gözü kör olsun.

***

Nesli tükenmekte olan hayvana saldırının cezası 5 yıla kadar, o nesli yok etmenin cezası da 10 yıla kadar çıkıyor.Vaşakçılar yandılar.verilecek cezada 3 aydan başlıyor,2 yıla kadar çıkıyor.Horozcular da yandılar.Sokağa atmak ucuz oysa, 2 bin lira.

***

AK Parti bu taslak üzerindeçalışıyormuş.Uzun yıllar sürecek nesi var, onu da anlayabilmiş değiliz.

***

Şimdi böyle dedik ya, birdenbire lumpenimizin hayvansever kesileceğini sanmayın.Birkaç kişiye ceza kesilir, birkaç kişinin başı yanar, sonra eski hamamlarda eski taslar kullanılır.Ne de olsa, Osmanlı'nın yasağı üç gündür.Bu mesele de öyle emirle çözülür bir mesele değildir.Birgöstergesidir.Hayvana sevgi veren, burjuvazi.Kedisiz köpeksiz burjuva evi neredeyse kalmadı.sektörü de altın günlerini yaşıyor.Burjuva insan sevgisini boşverdi, sevgihayvana yöneltti.Köylü de hayvana hiçbir zaman sevgiolarak bakmadı, ona hep sağlayacağıaçısından yaklaştı.Ne olursa olsun, bir türlü çıkamayan şu yasa bir ileri aşamadır.Eskiden bu ülkede solcular, kedi köpek sevenlerle alay ederlerdi...