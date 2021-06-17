Küçükçekmece'de yavru kedileri boğup sonra da fırında pişiren ve yiyen bir Japon yakalanmış.
Allah bin belasını versin.
Uzakdoğu'da maymun beyni, köpek budu, hatta "eşek bilmemnesi" yediklerini biliyorduk ama bu kadarı da fazla.
Japon sınır dışı edilecekmiş.
Çünkü "evcil hayvanları kasten öldürene 6 aydan 4 yıla kadar hapis" cezası henüz yürürlüğe girmedi. Japon "mala zarar vermek" suçundan parayı bastırmış ve ucuz kurtulmuş.
Hayvan Hakları Yasası henüz kanun teklifi bile değil, "teklif taslağı" aşamasında...
Cumhurbaşkanımıza sunulmuş. İnceleyecek, Meclis'e gönderecek.
O arada, sokak köpeklerini besleyen bir kadıncağız da komşudan dayak yedi.
Eskiden bunların resmini çekip "millet aç, aç" diye pazarlıyorlardı.
Kadın "Ne açı ayol, benim apartman dairelerim var" deyince de utanmıyorlardı.
Neden utanıyorlar ki?
***Evet, hayvan öldürene 6 aydan 4 yıla kadar, eziyet edene de 6 aydan 3 yıla kadar hapis geliyor...
***Nesli tükenmekte olan hayvana saldırının cezası 5 yıla kadar, o nesli yok etmenin cezası da 10 yıla kadar çıkıyor.
***AK Parti bu taslak üzerinde "uzun yıllardır" çalışıyormuş.
***Şimdi böyle dedik ya, birdenbire lumpenimizin hayvansever kesileceğini sanmayın.