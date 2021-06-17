Engin Ardıç | Karakaçan’ın kurtuluşu
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Engin Ardıç'ın 17.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...