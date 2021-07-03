Israrla, bıkmadan usanmadan tekrarladılar:

"Köprüler yapıldı ama geçen yok!" Ellerinde "veri" mi vardı? Hayır.

Bildikleri bir şeyler mi vardı? Hayır.

Bir taraflarından sallıyorlardı.

Eh, çok pahalıydı tabii, kim geçerdi?

Şimdi, Osmangazi Köprüsü'nden günde 42 bin 134 aracın geçtiği açıklandı. (Son zamanların bozuk Türkçe'siyle "geçiş yaptığı"...)

2021 yılının ilk beş ayı için bu rakam.

Müteahhide garanti edilmiş araç sayısı 40 bin.

Benzer şekilde, Hersek-Orhangazi arası gişelerden geçen araç sayısı 51 bin 998.

Garanti edilmiş araç sayısı 40 bin.

Bursa kuzey gişelerinden geçen araç sayısı 58 bin 795...

Garanti edilmiş rakam 35 bin.

Bursa'dan Balıkesir'e batı yolundan giden 33 bin 746...

Garanti edilmiş 17 bin.

Balıkesir'den İzmir'e 21 bin 959.

Garanti edilmiş sayı 23 bin. (Orada devlet yaklaşmış ama tutturamamış.) Bunlar günlük rakamlar ha!

Peki hani devlet zarardaydı?

Hani bu garanti edilen rakamları tutturamayınca müteahhitlere ödenecek para yoksul halkımın cebinden çıkacaktı falan filan?

Herif Üçüncü Boğaz Köprüsü'nden birbiri ardına katar katar geçen TIR'lara mal gibi bakıyor, "Geçen yok" diyor... Bunu da okuduk.

Bakmıyor tabii. Oturduğu yerden sallıyor. Kendisi geçmediği için kimse de geçmez sanıyor.

Bunlar bir zamanlar "Sabiha Gökçen'den uçak kalkmaz" da demişlerdi.

Hani şu zavallı kuşların göç yolu üzerine yapılan İstanbul Havalimanı'nda daha ilk yılda yolcu garantisinin üstüne çıkıldı. Hazineye 22 milyon 400 bin lira gelir sağlandı.

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Çanakkale Köprüsü 'nü yapan konsorsiyumun ortağı da CHP'li çıktı!

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Bu yazıyı, hükümetin her işine kafadan çamur atan bildik zevzeklere adamadım.

Bu yazıyı, tarafsızlık maskesiyle gizli muhalefet yapan yalancı puştlara adadım.

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PES ARTIK! YETER BE! GÜLÜNÇ BİLE DEĞİLSİN!

"Konteynerlerden beslenen milyonlar var."

Kemal Kılıçdaroğlu