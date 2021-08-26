Profesör Ümit Özdağ kendi partisini kuruyor...

MHP'den ayrılan "küskünler" İP'yi oluşturmuşlardı, bu da İP'nin küskünü işte.

Haklı nedenlerle ayrıldı.

Partinin adı "Zafer".

Bazı dıngıllar "Ama Zafer Arapça bir kelime" diye itiraz etmişler.

"Utku" deseydi de alacağı üç beş oyu da alamasaydı...

Ama "Utku Partisi" hiç olmaz, çünkü "parti" de Fransızca.

O zaman "Utku Tüz Bölemi" diyeceksin ki o kadar oyu bile hiç alamayasın.

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Buadıydi bildiğimiz kadarıyla amabir Ayyıldız Partisi çıkmadı...Bakın nasıl yeri göğü titreten bir tanıtım yapmış:Breh breh breh...Ümit Hoca, parti mi kuruyorsun, Yunan'a karşı savaşa mı gidiyorsun?Yoksa Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını Alparslan mı çözecek?İyi, dış politikayı da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya verirsin, Edirne'den çıkar Viyana'ya kadar dayanır.Yok yok, birdediği gibi dört saatte Selanik, sekiz saatte Atina.Şam'a da cuma sabahı erkenden yürüyün ki namaza yetişin.

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Ümit Özdağ, partisinin kuruluş dilekçesini bugün veriyor...Üstelik diğer muhalif partilerde hiç olmayan bir şey yapacak,açıklayacakmış.Biz CHP'nin olmayan gölge kabinesinde yalnızca potansiyel Dışişleri Bakanı'nı tanıyoruz, Amerikancı falan ama ne de olsa eski arkadaşımız...Özdağ bununla da kalmıyor,da açıklayacak.Muhtar adayları kimlerdir peki?Herhalde bellidir.Dili sürçmüş,demiş ama canı sağolsun. Atamış kadar oldu.Yarın, Allah'ın emri ya, Anıtkabir'e çıkacak.30 Ağustos'ta dayapacakmış.Kımız da içerler.

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Sonuçta ne olacak?Ne olacağı var mı, titreyip kendine dönecek, MHP'ye katılacak.Ya ne olacaktı, iktidara mı gelecekti?Arslanlar gibi fizikçi Muharrem ne güne duruyor?