Bu da yeni moda: İlla birileri bir şeyin bir şeyleri olacak!

Potanın Perileri... Filenin Sultanları... Şimdi de Filenin Efeleri...

"Somutlamadan" anlayamıyor halkımız demek ki.

Bir mizah dergisi de bir ara "güllenin bacılarını" ortaya atmıştı, gırgır niyetine.

Peki arkasından ne gelecek, "koşunun beygirleri" mi, "diskin tekerlekleri" mi?

"Futbolun çemişleri" de var mıdır?

"Basının puştları" da ilginç bir kategori olabilir.

Bunu politikaya uygularsak, bazılarına ne diyeceğiz? Politikanın yüzsüzleri mi, politikanın utanmazları mı, politikanın yetersizleri mi, politikanın çapsızları mı?

Bence "FETÖ'nün yol arkadaşları" deyip geçelim.

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ÖLÜRSÜN OĞLUM



Önümüzdeki hafta sonu "Karşıyız karşı, aşıya karşı" mitingi var. İstanbul'da, Maltepe'de.

Yok, tifo, tifüs. tetanos değil karşı çıktıkları...

Elbette korona aşısı.

Öteki hastalıklar da ölümcül ama onların aşısına ses çıkarmıyorlar.

Mitingi adı sanı bilinmeyen, çoğu kişinin varlığından bile haberdar olmadığı küçük bir parti düzenliyor.

Ama 1 milyon katılımcı bekliyorlarmış!

Belki seçimde oy bile beklerler.

Doğu Perinçek bile bekliyor, onlar niçin beklemesinler?

Aşının "emperyalizmin oyunu" olduğunu söylüyorlar.

Sinovac Çin emperyalizminin, BioNTech Alman emperyalizminin, Moderna Amerikan emperyalizminin, Sputnik Rus emperyalizminin, AstraZeneca İngiliz emperyalizminin, Soberana da Küba emperyalizminin oyunu olsa gerek.

Bu durumda Turkovac da Türk emperyalizminin aşısı olur.

Hükümete "Neo-Osmanlı" diyorlardı da inanmıyorduk!

Eh, yakında İttihatçılar da bir aşı geliştirirlerse ismini "Envervac" koysunlar.

İkinci bir saçmalık, aşının "dine karşı" olduğu iddiası...

Niçin tifo, tifüs, tetanos olmuyor da korona oluyor?

Yoksa o aşıları "İslam âlimleri" mi bulmuşlardı?

Açıklaması yok.

Çünkü din iman başka şey, aptallık başka şey.

Bir diğer soytarılık, şu ünlü "çip" meselesi...

Bilim adamları defalarca anlattılar: İğneyle sıvı içinde çip "zerk etmek" mümkün değildir, bunu sağlayacak teknoloji henüz üretilmedi!

Bu ancak bilimkurgu filmlerinde olur, hani bazı uzay gemilerinin "ışıktan hızlı"(!) gittikleri filmlerde...

O çiplerin Okyanus ötesinden nasıl kontrol edileceği ve insanların nasıl yönlendirileceğini de kimse bilemiyor, anlatamıyor.

Acaba "Oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceksin" şeklinde bir elektronik emir mi gönderirler?

Bazı kişiler dinine imanına çok bağlı geçiniyorlar ama, Internet'te boy gösteren tıfıl ve cahil Amerikan oğlanlarının yumurtladıkları safsatalara da inanıveriyorlar!...

Tekrar söyleyelim: Aşı olmak istemeyen olmaz, ölmek isteyen ölür.

Ama kimseye "Aşı olmayın" demeye kimsenin hakkı yoktur.

Fakat testlere uyacaksın. Orana burana pamuklu çubuk sokturmaktan özel bir zevk alıyorsan orasını bilemem.

Keşke imkân olsa da, şu mitinge katılacak aşısızların kaçı koronadan gidecek, çetelesi tutulsa...

İbretlik olurdu. Amerika'da aşıya karşı miting düzenleyen zat koronadan öldü.