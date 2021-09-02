İlhan Selçuk muydu Aziz Nesin mi, Kemal Tahir'in ölümü üzerine "Fırtına dindi" demişti...

Ferhan da bir fırtınaydı, geldi geçti.

Çoğu fırtına gibi bazı dostlukları da devirip yıkarak...

Çok kişinin "Acaba ne yazacak?" diye merakla beklediği bir yazıyı yazmak çok zordur.

Yazarsam ters yazmak, kimseciklerin bilmediği gerçeklere girmek gerekecek. Bunu yapamam. Çok kişi gibi basmakalıp şeyler de yazamam. Elimden gelmez.

Onunla 1966 yılında tanıştık.

Bazı oyunlarda birlikte oynadık.

Birlikte içtik, birlikte serserilik ettik. Binlerce anımız var, hiç abartmıyorum.

Sonra biz büyüdük ve kirlendi dünya...

Yavaş yavaş birbirimizden uzaklaştık.

Neredeyse yirmi beş yıldır görüşmüyorduk bile...

Sor şimdi kızlarına, beni tanımazlar.

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