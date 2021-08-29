CHP bir dizi "ev ziyaretleri" planlıyormuş...

Yani bohçacı kadın gibi kapı kapı dolaşıp oy isteyecekler.

Tövbe, oy istemeyecekler.

Onlar bunu dillendirmeyecekler, ev sahibi eşek değilse kendiliğinden "Eh, zahmet edip evime kadar geldiler, oyumu bunlara vereyim bari" diyecek!

Baksanıza, parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın attığına göre, "ev sahibi konuyu açmazsa siyaset konuşulmayacakmış"...

Herhalde futbol konuşulacak.

Şeyma ile Serenay'ın yelkenleri de diğer bir konu olabilir.

"Herhangi bir kişi ya da parti aleyhine" de konuşulmayacak.

Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek de yasak. Zaten argo da yasak.

Geriye ne kalıyor, Meral Hanım'ın tayyörünün rengi mi çekiştirilecek?

"Tartışmaktan kaçınılacak"...

Ev sahibi "Ben AK Parti'ye oy veririm" derse, "Çok iyi, hayırlı olsun o zaman" deyip kalkacaksın.

"Ahlak dersi ya da öğüt" verilmeyecek.

Konuşanın sözü kesilmeyecek.

Cici çocuk olunacak... "Dış giyim" abartısız, temiz, düzgün ve özenli olacak... İç giyim istediğiniz kadar çapaçul olabilir yani... Paçalı donunuz yamalı bile olabilir, seçmen görmeyecek.

CHP aynı zamanda halkın birtakım örf ve âdetleri olduğunu da nihayet hatırlamış:

Eve girerken ayakkabı çıkarılacak (ama ortalık kokutulmayacak), kesinlikle sigara içilmeyecek, cep telefonu "sessize" alınacak, fotoğraf çekilmeyecek.

Ziyarete mutlaka bir erkekle bir kadın gidecek. Böylece ev sahibinin "ürkmemesi" sağlanacak.

İçeri sokmazlarsa da ısrar etmeyeceksin, teşekkür edip döneceksin.

Böylece iktidara geleceksin!

Bunları yumurtlayan adam da profesördür ha...

Yani doçent olsaydı yanmıştınız.

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TAY TAY TAY TAY

Aynı CHP bir de "bilişim sektörü çalıştayı" düzenlemiş...

Olay Eskişehir'de geçiyor.

Bu işe bakan da partide mevcut binlerce genel başkan yardımcısından biri, Onursal Adıgüzel.

Adıgüzel'in yalnız adı değil demeçleri de güzel, "dünyada teknolojinin hızla geliştiğini" belirtmiş.

Maşallah bunun da farkına varmışlar.

En büyük şirketlerin hepsi yazılım, bilişim kaynaklı şirketlermiş.

Falan filan... Peki bunlar çalıştayda ne çalışmışlar?

"Daha disiplinli bir şekilde giderek öneri ve sorunları dinleyip sonra tekrar gitmeye" karar vermişler.

"Bir defa giderek olacak iş değil" diyorlar.

Başkaca bir şey öğrenemedik çalıştaydan.

Ama çalışıyor işte CHP...

Ya bir de yan gelip yatsaydı?