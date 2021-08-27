Anadolu Birliği Partisi diye bir parti varmış.

Canı sıkılan parti kurduğu için çetelesini tutamaz olduk.

Google'a sordum, fazla bir bilgi edinemedim.

Henüz iki yıllık "genç" bir parti bu. Seçime girmişliği falan yok.

Ama çok büyük iddiaları varmış.

Hayırlı olsun.

Ne hikmetse genel başkanı da Almanya'da yaşıyor!...

Herhalde partisi iktidara gelirse uçağa atlayıp Türkiye'ye "giriş yapacak"...

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ABP önümüzdeki ayın 11'inde İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecekmiş.Yok,değil.Daha doğrusu, hem öyle hem değil.Bu mitingolacakmış!Kollarına iğne sokturmadıkları gibi burunlarına da pamuklu çubuk sokturmuyorlar yani.Mitinge hem aziz ve muhteremdestek veriyormuş, hem dediye bir kurum.katılacağını bildirmiş.Parti logosu olmayacakmış, yalnızca Türk bayrağı.bekliyorlar...Yahubile o kadar adam toplayamıyor.Bu patırtı ne için?Aşı olmamak için.Test mest de yaptırmamak için.Peki, olmasınlar, sonuçta ölecek olan kendileri... Kimse karışamaz.Ama bunlar çizgiyi aşıyorlar vediyorlar.Pandeminin ve aşının birolduğunu düşünüyorlarmış...Emperyalizmin oyunu yani!diyen manyak da vardı...) Böyle düşünen kaç kişi cızlamı çekti ama bunlar aldırmıyorlar.ailesini,ailesini ve Dünya Sağlık Örgütü'nümahkemeye vermişler!Bir zamanlar Vatandaş Refik Bey diye birisi vardı, her gözüne kestirdiğine dava açıyordu... Bunlar meseleye düzey atlatmışlar.En güzel tarafı da şu.Almanya'dan parti yöneten genel başkan Bedri Yalçın diyor ki:

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Mesele bir iman meselesiyse, ölen binlerce kişi herhalde zındıklıktan ölmüştür.

ABP'ye birkaç tavsiyemiz olacak:

Sakın koronadan ölenlerin yakınlarına görünmesinler, ağızları burunları sağlam kalsın.

Bir de, olmayan virüsten ölürlerse bizden Fatiha beklemesinler.

Ama kendi kendimize okuyalım.

Şöyle biter:

"Sirattalezine en'amte aleyhim, gayrılmağdubi aleyhim ve leddallin. Amin"

Meali: Allahım! Bizi doğru yola ilet, sapıklarınkine değil!

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"Arı ürettiği kadar varolacağını biliyor. Dünyaya gelirken üretici geliyor." Melih Aşık