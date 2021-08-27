Anadolu Birliği Partisi diye bir parti varmış.
Canı sıkılan parti kurduğu için çetelesini tutamaz olduk.
Google'a sordum, fazla bir bilgi edinemedim.
Henüz iki yıllık "genç" bir parti bu. Seçime girmişliği falan yok.
Ama çok büyük iddiaları varmış.
Hayırlı olsun.
Ne hikmetse genel başkanı da Almanya'da yaşıyor!...
Herhalde partisi iktidara gelirse uçağa atlayıp Türkiye'ye "giriş yapacak"...
***
ABP önümüzdeki ayın 11'inde İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecekmiş.
Yok, "siyasi"
değil.
Daha doğrusu, hem öyle hem değil.
Bu miting "korona aşısına ve PCR testine karşı"
olacakmış!
Kollarına iğne sokturmadıkları gibi burunlarına da pamuklu çubuk sokturmuyorlar yani.
Mitinge hem aziz ve muhterem Abdurrahman Dilipak
destek veriyormuş, hem de "Anayasamızı Koruma İnisiyatifi"
diye bir kurum.
"En az 10 parti"
katılacağını bildirmiş.
Parti logosu olmayacakmış, yalnızca Türk bayrağı.
"En az 1 milyon kişinin gelmesini"
bekliyorlar...
Yahu Kılıçdaroğlu
bile o kadar adam toplayamıyor.
Bu patırtı ne için?
Aşı olmamak için.
Test mest de yaptırmamak için.
Peki, olmasınlar, sonuçta ölecek olan kendileri... Kimse karışamaz.
Ama bunlar çizgiyi aşıyorlar ve "Siz de olmayın"
diyorlar.
Pandeminin ve aşının bir "soykırım süreci"
olduğunu düşünüyorlarmış...
Emperyalizmin oyunu yani!
("Tayyip yapıyor"
diyen manyak da vardı...) Böyle düşünen kaç kişi cızlamı çekti ama bunlar aldırmıyorlar.
Rothschild
ailesini, Rockefeller
ailesini ve Dünya Sağlık Örgütü'nü
mahkemeye vermişler!
Bir zamanlar Vatandaş Refik Bey diye birisi vardı, her gözüne kestirdiğine dava açıyordu... Bunlar meseleye düzey atlatmışlar.
En güzel tarafı da şu.
Almanya'dan parti yöneten genel başkan Bedri Yalçın diyor ki:
"Kovid-19 diye bir virüse inanmıyoruz!"
***
Mesele bir iman meselesiyse, ölen binlerce kişi herhalde zındıklıktan ölmüştür.
ABP'ye birkaç tavsiyemiz olacak:
Sakın koronadan ölenlerin yakınlarına görünmesinler, ağızları burunları sağlam kalsın.
Bir de, olmayan virüsten ölürlerse bizden Fatiha beklemesinler.
Ama kendi kendimize okuyalım.
Şöyle biter:
"Sirattalezine en'amte aleyhim, gayrılmağdubi aleyhim ve leddallin. Amin"
Meali: Allahım! Bizi doğru yola ilet, sapıklarınkine değil!
***
EY DÜNYANIN BÜTÜN ARILARI, BİRLEŞİNİZ!
"Arı ürettiği kadar varolacağını biliyor. Dünyaya gelirken üretici geliyor." Melih Aşık