Kılıçdaroğlu yalan konuşmadığı ender zamanlarda boş konuşuyor.

"Bayrağımız ve vatanımız için yeri geldiğinde canımızı vereceğiz..."

Hayrola Kemal Bey, yoklama kaçağısın da nedamet mi getiriyorsun?

Yoksa yaşını mı küçülttün?

Askere mi alıyorlar? Hangi cephede savaşacaksın?

Örneğin, PKK ile çarpışmaya girmeyi düşünür müsün?

Öyle ya, "Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrak ve vatanıyla sorunu olmayan herkesle kucaklaşacağız" dediğine göre...

Peki HDP ile nasıl kucaklaşıyorsun?

Onların bayrakla da vatanla da sorunları var, nasıl içine sindirebiliyorsun?

Kırmızı çizgi oraya gelince "açık siklamene" mi dönüşüyor?

"Dostların" ya bunlar, birlikte iktidara gelecektiniz...

Aman böyle konuşarak HDP seçmenini küstürme...

Sonra size oy vermezler!

Vallahi yerine İmamoğlu geçer haa...

15 Temmuz gecesi tankların arasından geçip giderken de böyle mi düşünmüştün?

O gece 251 kişi canını verdi, sen niçin vermedin? İşte ne güzel fırsattı...

Horasan Yaylası'nın Oğuz Türkleri'nin Kayı boyundan gelen yiğitler yiğidine bu yakışmaz mıydı?

Otsukarcı'nın oğlu Karaoğlan gibi maşallah... Kızkulesi'nde Prenses Aspasya ile maceralarını da beklerdik...

Faşistler seni pazarlamak için böyle bir balon uçurmuşlardı, işte tam fırsattı...

Keşanlı Ali'nin dediği gibi, ortada destan vardı, destana aykırı düşmek olmazdı...

Sen ayakkabılarını çıkardın, boyunbağını gevşettin, çayını içerek televizyondan Tayyip Erdoğan'ın ölüm haberini kolladın.

Neyse, Muharrem gibi rakı içmedin. Bu da bir gelişmedir.

***

Demek ki büyük lokma yiyeceksin, büyük konuşmayacaksın.Vatan için canını vermenden geçtik, aman şu aralar dikkat et de koronavirüsten falan verme.Cumhurbaşkanı olayım derken Niyazi olma.Allah korusun... Senin gibibir daha nereden buluruz? Böyle gölgeli bir lideri...Arkandandemeyelim.Sen CHP'nin başında olduğun sürece yenilgi garanti...Girmiş girmiş yenilmişsin, girmiş girmiş yenilmişsin...Bu memleketi taşra liselerinin fizik hocalarına bırakma Kemal Bey.Bak biz de Bilgi Üniversitesi'nin hocalarına bırakmıyoruz.Adaylığını koy ama sakın ölme.Sen bize lazımsın!Haydi daha nice nice hayırlı yenilgilere...