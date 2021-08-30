Afganistan'ı ele geçiren Taliban tayfası, kadın sağlık çalışanlarının işe dönmelerini istemiş.

Haşşöyle.

Bunların sözcülerinden Zahidullah Mücahid, "yeni yönetimin kadın sağlık çalışanlarıyla bir sorunu olmadığını" açıklamış.

Demek ki bıçak kemiğe dayanınca safsata sona eriyor.

Yönetimin rengi ne olursa olsun, yönetime doktor lazım, hemşire lazım, hastabakıcı lazım, laborant lazım. Hem de çok çabuk lazım.

İnanç sandığın zırvaları işte böyle yedirirler adama...

Başka alanlarda da çıkmaza girecekler, açmaza düşecekler.

Taliban üniforması kabul edilen o saçmasapan kılıkla savaş uçağı kullanmayı bir denesinler...

Sakalın oksijen maskesine, cübben de pilot kabinine sığarsa mesele yok da...

Oğlum, eteğin ayağına dolaşır, otomobili bile zor kullanırsın öyle...

Peki televizyonda "aşk filmi" niyetine ne göstereceksin? Erkek erkeğe mi?

Göstermeyeceksin, çünkü zaten günah.

Resim çektiriyorsun ama...

Dizi dizi sakallı entarili herifler kameraların önünde ellerinde tüfekleriyle sırıtıyorlar.

İşine gelince günah değil!

Kaşını gözünü açan kadını vurup öldürüyorlar ama cep telefonuyla "videosunu" çekmeyi de biliyorlar.

***



HABİS KAPLUMBAĞA

Yerli yersiz soru sormak bir ara pek revaçtaydı.

Öncelikle Haydar Dümen'e, sonra Güzin Abla'ya (laikler onları tercih ediyorlar)...

"Konuştuğum çocuk beni öptü, acaba hamile kalır mıyım?" sorusu en gözde soruydu.

"Penisimin boyu şu kadar santim, acaba çocuğum olur mu?" sorusu da ikinci sırada geliyordu.

Mütedeyyin vatandaşlar böyle konulara kafayı takmıyorlardı, onlar sorularını Diyanet İşleri Başkanlığı'na yöneltiyorlardı.

Gözde sorulardan biri "orucum bozulur mu" meselesiydi.

Çocuk beni öptü, orucum bozulur mu?

Bozulur tabii evladım. İftara kadar sabredeceksin.

"Mars'ta Kıble'yi nasıl tayin edeceğiz?" diye merak eden, bilimsel takılanlar da vardı.

Kutuplarda bütün kış gece, bütün yaz gündüz, sahur ne zaman iftar ne zaman?.. Bunlar da coğrafya bilenlerdi.

Şimdi tutmuşlar, kabuklu deniz hayvanı yemek caiz midir diye tasalanmışlar.

Diyanet diyor ki: Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre "prensip olarak" helaldir. Şafii'lere göre de midye, kalamar, ıstakoz, karides helal, buna karşılık kurbağa, yengeç, kaplumbağa, su yılanı haram. Çünkü bunlar habis.

Hadi yılanı anladım da, zavallı kaplumbağa neden habis, onu anlamadım.

İnsanoğlu ne kötülüğünü görmüş? Yiyeni de duymadım.

Sen de karar ver.

Yeter ki protein al da, önemli olan o...

Olmazsa "maklube" yersin.

Ne yap yap, bulgura kalma.

Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin, gerisi boş.