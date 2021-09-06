Niyet belli. Açık açık da söylüyor:

"O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim..."

İlk bakışta gayet masum ve haklı bir tutum. Gadre uğrayanları korumaya yönelik gibi duruyor.

Fakat asıl amaç farklı.

Asıl amaç, FETÖ'ye özgürlük!

Bugüne kadar 125 bin kişi KHK ile işten çıkarıldı, bunlardan 14 bini görevlerine iade edildi.

Geri kalanların sakatı var...

102 bin kişi reddedilmiş. Mahkeme tarafından.

Böylece "memuriyet" hakları da düşmüş.

Bunların içinde soru çalanlar, hak yiyenler, sınava kendi yerine yeğenini sokanlar... Her türlü rezil var.

Ama Kılıçdaroğlu "herkesi" kurtaracak, hepsini.

Neden?

Bu adamın FETÖ'yle "iltisakı" nedir?

"Affettim" ayağından Fetullah da Ayetullah Humeyni gibi uçakla Esenboğa'ya inecek midir?

Bir adım sonrası, Fetullah'ın, Akın İpek'in onun için yaptırdığı saraya intikal etmesidir.

Gerisini düşünmek bile istemiyorum.

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