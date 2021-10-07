Bu yeni bir eylem biçimi değil.

Elli iki yıl önce de bizim kuşağın hızlı delikanlıları ODTÜ'de Amerikan büyükelçisinin arabasını yakmışlardı...

Büyükelçi Robert Komer, ne halt etmeye geldiyse, rektör Kemal Kurdaş'ı ziyarete gelmişti.

Olay Komer'in değil ama Kurdaş'ın başını yedi.

Neyse ki bu sefer rektörün arabasının üstüne çıkıp tepinmekle yetinmişler, rektörü arabayla beraber yakmaya kalkmamışlar.

Futbol maçında soyunan lumpenler gibi soyunmuşlar ama.

Boğaziçi öğrencileri rektörü istemiyorlar.

Biz de Robert Kolej başkanı John Scott Everton'u istememiştik.

Kibar adamdı, tanısın tanımasın hepimize gülümserdi, adını "Eversmile" koymuştuk oysa.

Arabasına sataşamadan 12 Mart oldu, ortalık da mayna...

Boğaziçi öğrencileri bundan önceki rektörü de istemiyorlardı.

Tayyip Erdoğan seçtiği ve atadığı sürece de rahat durmayacaklar.

Çünkü dertleri rektör değil.

Rektörleri başkanın ataması Anayasa'da yazıyor mu? Yazıyor.

Bu Anayasa'yı halk onaylamış mıydı? Onaylamıştı.

Öyleyse boşuna tepişiyorlar.

Hadi bir muhalif babayiğit çıksın da "YÖK lağvedilecek, her üniversite kendi rektörünü kendisi seçecek" desin, ciddiye alalım.

Halk onaylarsa tabii.

Onları derdi YÖK'ü kaldırmak değil, YÖK'ü kendi keyiflerine göre kullanmaktır.

Eh, Kenan kazanmış oluyor.

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