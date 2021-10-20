Eyyy Türkler! Siz okumuyorsunuz ama Jüpiterliler Orhan Pamuk okuyorlar!

Bununla kalmıyorlar, Türk atasözlerini de öğreniyorlar.

Yaa, ne sandınız?

Ortalama altı ayda bir Mars'ta su bulan NASA, şimdi de Jüpiter'e bir araç göndermiş.

Adı Lucy.

Altı buçuk milyar kilometre gidecekmiş, yolculuk on iki yıl sürecek.

Şimdi "Jüpiter'de kıbleyi nasıl tayin edeceğiz" ya da "Orucumuzu ne zaman tutup ne zaman açacağız" diye sormayın, araçta Müslüman olmadığı gibi kâfir de yok. Sizin gitmenize de daha çok var.

Uzay aracına bir plaka yerleştirmişler.

Üzerinde, dünyalı yazarlardan alıntılar var.

Bu arada "Ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş" şeklinde bir de Türk atasözü ama İngilizce.

Jüpiterli okuyucunun ne ara İngilizce öğrendiğini bilmiyoruz.

Alıntılar Albert Einstein'dan da yapılmış, değerli davulcu ve feylesof Ringo Starr'dan da...

Şair Billy Collins de varmış aralarında, Louise Glück de. (Kim bunlar yahu? Bir de edebiyattan anlar geçiniriz...) Orhan Pamuk da var.

Hasan Cemal ve liberaller sevinmişlerdir...

"Kara Kitap"tan bir alıntı yapmışlar.

"Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek ve daha çok güvenmek" isteğini dile getiriyor.

İşte tam da Jüpiterliler'in ihtiyaç duydukları şeyler bunlar...

Zaten yakında Elon Musk ile Jeff Bezos da Jüpiter'e otobüs kaldırmaya başlarlar.

Lakin dikkat isterim:

Jüpiter'de ayağınızı basacak toprak yok.

Jüpiter dev bir toz bulutu.

Yani Lucy'nin oraya "iniş yapması" mümkün değil.

Bulutun içine gömülecek, kaybolup gidecek.

Tüh, Orhan'ın kitabı gitti havaya...

Keşke peynirlisini ve kıymalısını çıkarıp 2 bin 500 liradan satsaydı bazı uyanıklar gibi, üç kuruş daha kazanırdı.

Bunu Kaptan Kirk, Mister Spock ve Doktor McCoy da beğenirlerdi.

***

Alıntılar içinde elbette Prof. Carl Sagan'a da yer verilmiş, ruhu şad edilmiş.Uzaya not göndermek ilk onun fikriydi.Ama o şairlerden ve davulculardan alıntılar yapmamıştı.Uzaylılara ne kadar zeki ve bilgili olduğumuzu göstermek amacıyla bir hidrojen atomununçizmiş, yanına da biri kadın biri erkek ikieklemişti...Erkek elinigibilerden havayakaldırıyordu...Güneş sisteminde dünyanın yeri de gösteriliyordu, bakan uzaylı şıp diye geminin nereden geldiğini anlayacaktı.Bu araç elbette uzayın derinliklerinde kayboldu gitti.Kimbilir kaç bin yıl sonraeline geçer ya da geçmez.Neyse, Carl Sagan hiç olmazsa Amerikan çocuğu saflığıyla davranıyor, kimsenin reklamını yapmıyordu.Bu sefer hangi budala Jüpiterliler'e kitap okutmaya kalktı acaba?Ama baksanıza, milattan bin, günümüzden üç bin yıl önce Hititler de kitap okurlarmış...Arkadaşlar öyle diyorlar.Acaba Agamemnon'un da en sevdiği film hangisiydi?olduğuna göre neden memnundu?yaptığı Cassandra'dan olabilir.Bazı muhalif şahsiyetlerimizin haminnesi olur...