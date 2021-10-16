Millet İttifakı'na resmi olarak kabul edilmeyen HDP (ama gayrıresmi olarak ediliyor), üçüncü yol ittifakını örgütlemek için harekete geçiyormuş...

Neymiş bu yol?

"Mücadele birliği içinde bulundukları, birlikte yol yürüyeceklerine inandıkları ve bugüne kadar doğal ittifakları olarak gördükleri ('müttefikleri' olacaktı, Türkçe'lerini geliştirsinler) siyasi parti ve toplumsal güçleri" ziyaret edeceklermiş...

Kimler olabilir bunlar?

Herhalde Yeniden Refah Partisi, Doğru Parti, Eğri Parti, Dolunay Partisi falan değil.

Kalıyor, bir kısmı faşizme yazılmış ama bir kısmı da Kürt milliyetçiliğine göz kırpan eski Marksist takımı...

Bunların yüzde 1 bile "oy potansiyelleri" yok.

Ancak Bilgi Üniversitesi'nin kantininde adam yerine konuyorlar, o da "geçer not" almak için.

Üçüncü yol ha?

Görelim bakalım o yol nereye çıkacak?

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MECLİS GİBİ MAŞALLAH

Hanımlar beyler, siz meslek örgütü müsünüz, birbiriyle yarışan siyasi partiler mi?

İstanbul Barosu...

Yarın seçim varmış, yedi grup katılıyor.

Yahu TBMM seçimine o kadar grup katılmıyor...

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu... (Bunlar solcular olsa gerek.) Çağdaş Avukatlar Grubu... (Ne yani, bunlar ilkesiz mi?) Milliyetçi Avukatlar Grubu... (Eh, bunu da anladık.) Avukat Hakları Grubu... (Hele şükür.) Bağımsız Avukatlar Grubu...

(Futbolcular mı?) Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi... (Batmış mıydı?) Özgürlükçü Avukatlar Grubu...

(Çağdaş olanlar özgürlükçü değiller mi?) Bunlardan birinin adayı iktidara gelecek!

Hayırlısı olsun.

"Müvekkil" olarak bize ne faydası var, orasını anlayamadık.

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LAGA LUGACILIK DAHİL Mİ?

"Uzun bir zamandır Türkiye'de oculuk buculuk üstünden çok kolay oy alınıyor." Meral Akşener