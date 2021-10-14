Doksanlı yıllarda bir hanım çıkmıştı, pek Atatürkçü bir hanımdı doğrusu...
"Konya'daki Mevlana türbesinden gökyüzüne bir ışık huzmesi yükseleceğini, Atatürk'ün buna tutunarak aşağı ineceğini" söylüyordu...
Biraz karanlık bir hanımdı. Kontrgerillayla bağlantıları olduğu söyleniyordu.
"Şunun akıllısını bulamadınız mı?" diye sormuştuk.
Bir ara da "Selenacılar" türemişti... Uzaylıların, güneşin arkasında kalan Selena adlı bir gezegenden dünyayla iletişim kurduklarını ileri sürüyorlardı... Selena mı Serena mı her ne karın ağrısıysa...
Aralarında "Alfa beta kodundan sigmaya bağlandım" gibi konuşmalar geçiyormuş.
Onlara da "Uzaylılar niçin Yunan alfabesini kullanıyorlar?" diye sormuştuk.
Amerika'da da uzaylılar tarafından kaçırıldığını, hatta kendisiyle cinsi münasebet kurduklarını iddia edenler çıkar sık sık.
Çoktur böyle manyaklar.
Kimbilir bastırılmış, bilinçaltına itilmiş nelerin ve nelerin tezahürüdür...
Kimseye zarar vermemek şartıyla belli bir şirinlik de arz ederler tabii.
Ancak, iki milyonluk boşanma davasına konu olursa işin rengi değişir.
***Bir hanım, eşine boşanma davası açmış.
***Liderleri, Mevlana'nın onun bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia edermiş.
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Yazdık ki gülesiniz.
Ruh doktorları da konuya el atsınlar da "literatüre" yeni bir madde eklesinler.
Diazem vermekle iş bitmiyor, bunları nasıl tedavi edeceksiniz?
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BİZ ŞEBİNKARAHİSAR SANMIŞTIK
"Cumhuriyet yıldızı Ankara'dan parladı." Milliyet gazetesi...