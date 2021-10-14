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OTOMATİK OYNAT
07:34
Bakan Akar'dan YPG/PKK'ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 14.10.2021 | 11:13
02:40
Mehmet Barlas | Dolar yükseldikçe moraller düşüyor 14.10.2021 | 13:33
03:17
Engin Ardıç | Bir kutsal kitapları eksikti... 14.10.2021 | 13:31
03:41
Salih Tuna | Roller dağıtıldı 14.10.2021 | 13:29
00:12
PKK’ya darbe 14.10.2021 | 12:45
02:23
06:04
02:48
Mehmet Barlas | Bahçeli siyaset dersi veriyor 13.10.2021 | 18:37
03:19
Hilal Kaplan | Süresiz nafakaya çözüm ne zaman? 13.10.2021 | 18:35
00:16
Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama 13.10.2021 | 17:09
07:13
Yavuz Donat | İstiklal destanı yazılan şehir 13.10.2021 | 15:25
04:18
Şebnem Bursalı | CHP’den siyasete suikast! 13.10.2021 | 15:23
04:01
Dilek Güngör | Bir yarıştan daha fazlası… 13.10.2021 | 15:21
02:42
Engin Ardıç | Vururlar mı? 13.10.2021 | 11:52
03:04
Asfalta milyonlar gitti, yollar delik deşik | Video 13.10.2021 | 09:15
02:36
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06:51
Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi | Video 12.10.2021 | 21:25
Engin Ardıç'ın 14.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...