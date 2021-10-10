Önder Aksakal da "ziyaret turuna" başlamış... Kendisi DSP Genel Başkanı...

Muharrem İnce'yle görüşmüş. TDP başkanıyla da görüşmüş.

TDP nire, Erzurum yayla?

Türkiye Değişim Partisi. Mustafa Sarıgül yani. Öyle bir yer de var.

Gelecek Partisi ve Deva Partisi'yle de görüşecekmiş.

"Yeni bir ittifak mı geliyor?" sorusuna, "Bilemiyorum" demiş. Her şey olabilirmiş. Üçüncü de olabilirmiş dördüncü de.

Tut keli perçeminden...

Böylece bir "sinerji" yaratmayı ve aşağı yukarı yüzde 5'lik bir "oy potansiyeline" ulaşmayı umuyor.

Oysa bunlara oy verecek vatandaşlar zaten AK Parti'ye oy vermeyecekler.

Eh, bunlar da HDP'ye yanaşmayacaklar.

Peki neyin ittifakı umuluyor?

Seçimde nasıl olsa CHP-İP-SP ortaklığını desteklemeyecekler mi? Pazarlık mı umuyorlar?

Hani şöyle "liste başı" birer mevki...

Laf ola torba dola, politika yapıla...

Gel de Dolunay Partisi'ni arama... Onun ne günahı vardı?

***



CİDDİYE ALMAYIN DEMİŞTİM

Nobel Tıp Ödülü büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Elbette hepimiz BioNTech aşısının mucitleri Uğur Şahin ile Özlem Türeci'yi bekliyorduk... Kesin gözüyle bakıyorduk...

Öte yandan Edebiyat Ödülü Tanzanyalı Abdürrezzak'a verildi, kimsenin umurunda değil.

Çünkü Yaşar Kemal artık aramızda değil ve Türk basını yaygarasını yapamıyor.

Şu Nobel'i fazla ciddiye almayınız ve üzülmeyiniz.

Bilgisayarın mucidi Alan Turing'i eşcinsel olduğu için üniversiteden kovmuş Batı'nın her ödülünde hikmet ve boncuk aramayınız.

Andre Malraux gibi bir yazarına ödül vermemiş insanlar bunlar.

Marcel Proust keza...

Tolstoy keza... Koca Tolstoy ha!

James Joyce keza... Borges keza...

Umberto Eco'ya da vermediler.

Nâzım Hikmet'e vermeyen jüriyi de ben adam hesabına almam.

Varsın Abdürrezzak kazansın.

Şahin ile Türeci de paraları...

"Tayyip'e küfür eden" ve Türkiye'yi küçümseyen nice yazarımız var, onlar umutlarını kaybetmesinler.

Ben Ahmet Altan'dan beklerim, Orhan Pamuk'un arkasından...

"Mrs. Shafaq" azıcık hafif kalıyor.