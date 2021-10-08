Bir süre önce Türkiye'de korkunç bir şey oldu.

Yok, lumpenlerin birbirlerini bıçaklamaları, balkondan kadın atmalar, gaz döküp yakmalar falan türünden değil.

"Fikir" düzeyinde, ona fikir derseniz.

Bir adam, hem de siyaset bilimcisi ve sosyolog olduğu söylenen bir adam...

Kasap çırağı değil yani...

Dedi ki: "Atatürk'ten önce edebiyat yoktu, Türkçe de yoktu, çünkü alfabe yoktu." Hiç kimse çüş demedi!

Basın ırgalanmadı.

Yeterince korkunç değil midir?

Adam bunu söyleyince Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu mezarlarında döndüler.

Fuzuli, Nedim, Nefi, Baki de döndüler.

Namık Kemal de döndü, Tevfik Fikret de.

Pir Sultan Abdal yattığı yerden kalkabilse, adamın kafasında bağlamayı kırar...

Aynı adam, "Atatürk'ten önce musiki de yoktu" dedi.

Başta Itri olmak üzere Üçüncü Selim bile çöpe...

İmdi, bu nasıl bir beyindir?

Bu Atatürkçülük müdür?

Bu kafayla, "Ahayalılar"a "Aka Türkleri", onların kralı "Agamemnon"a da "Ağa Memnun" diyen kafa arasında hiçbir fark yoktur.

Bu kafa ile "Kürtler'i Talat'ın Ermeniler'e yaptığı gibi Suriye'ye sürelim" diyen kafa arasında hiçbir fark yoktur.

Bu kafa ile "Dolar dediğin nedir ki, alt tarafı yeşil bir kâğıt parçası, basar basar dış borçlarımızı öderiz" diyen kafa arasında hiçbir fark yoktur.

***

Bunları söyleyenler kasap çırağı değiller.

Yüksek tahsilli adamlar.

Okuma yazma bilmeyen insandan Türkiye'ye zarar gelmez.

Ama bu kafa iktidara gelirse Türkiye biter.

Daha da korkunç olan, bir gazetecinin "Ben de aynı fikirdeyim" diye ekleyerek o zırvayı yayınlayabilmesidir.

Bu kadar yere düşmemeliydi...

Yazık olacaktır bu ülkeye, bunlar gelirlerse...

İster İzmir Marşı'yla, ister Bahriye Çiftetellisi'yle.

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İSMİYLE MÜSEMMA

"Tayyip Erdoğan aday olmayacak. Benim siyasi okumam bu."

Aytuğ Atıcı (CHP parti içi eğitim sorumlusu)