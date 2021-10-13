Akla yakındır.

Hangi akla mı yakındır?

Terör aklına.

"İşi bittiyse" niçin vurmasınlar?

Sonra da iktidarın üstüne atarlar tabii. Ortalık da karışır.

Oysa iktidar açısından bundan daha iyi bir muhalefet lideri bulunamaz. "Kaybetme garantili lider"...

Eh, böylece Mansur Yavaş'ın da önü açılır...

Kemal Bey'in "raf ömrü" dolduysa ıskartaya çıkarılır mı?

Amerika, Erdoğan'dan kurtulmak için Türkiye'yi yeniden "yetmişli yılların" ortamına sokmak istiyor...

Alevi-Sünni çatışması çıkarılamıyor, Türk-Kürt savaşını halk yutmuyor, üniversitelerdeki öğrenci olayları da verimsiz...

"Bir kalıyor suikastlar" demiştik.

Ama bunun Kemal Bey tarafından "dillendirileceği" aklımıza gelmemişti doğrusu...

Şimdi bayram değil seyran değil bunu niçin gündeme getirdi?

Korkuyor mu, korkutmaya mı çalışıyor?

Türkiye'yi adım adım darbe ortamına itmeye çalışan reziller "kendi adamlarını" da feda etmemişler miydi? Nihat Erim, nasıl ve niçin öldürülmüştü?

Yaparlar bunlar.

Hele yıpranmış ve işe yaramayacağı ortaya çıkmış adaylara...

Belki "daha alt düzeyden" başlarlar.

Bir gazeteci, bir işadamı, bir mebus, bir belediyeci falan...

Adım adım işi büyütürler.

Olmaz olmaz demeyiniz, olmaz olmaz.

Ama umarız öyle olmaz.

Kemal Bey'e bir şey olursa üzülürüz, hem kendi adımıza hem Türkiye adına...

Aman kendini iyi korusun.

Ötesini Ünal bilir, ona sorsun.

Yoksa gene "yalancıktan" bir suikast mı?

Daha önce onu da yaptılar ya...

Kimse yemedi ama sağlık olsun.

***



ELİNİZE SAĞLIK ARKADAŞLAR

Bazı meslektaşlarımız her geçen gün yeni yeni harikalar yaratıyorlar.

Geçenlerde Oray Eğin'i "testosteron düzeyi en yüksek köşe yazarları" arasında sayan görmüştük...

Şimdi de "Hititler'in kitap okuduğunu" iddia eden gördük.

Bir zamanlar da "leitmotiv" ile "light motive"i karıştıran vardı...

Bu zırvalar kendi müşterilerinin düzeyine uygundur. Bize de eğlence çıkıyor. Sağolsunlar.

***



HA BEREKÂT

Bunu da gördük, "bereket dualı prezervatif" yapmışlar!

Adedi 595 kuruş, KDV dahil

İyi de kardeşim, o gereç olursa bereket olmaz ki... Bereket istiyorsan onu çıkaracaksın ya da hiç takmayacaksın...

Çarşıda pazarda bolluk duasına benzemez bu iş.