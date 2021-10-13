Engin Ardıç | Vururlar mı?

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Asfalta milyonlar gitti, yollar delik deşik | Video 13.10.2021 | 09:15
02:36
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Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi | Video 12.10.2021 | 21:25
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Ege'de fırtına! Minare zarar gördü | Video 12.10.2021 | 18:39
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Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçından devre arası notları | Video 12.10.2021 | 18:06
04:01
Mahmut Övür | İmamoğlu’na karşı Yavaş kartı 12.10.2021 | 17:52
06:17
05:32
Yavuz Donat | Her derde deva kaya tuzu 12.10.2021 | 17:50
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı 12.10.2021 | 17:21
02:30
Mehmet Barlas | Bunlar ittifak değil itilaf partileridir 12.10.2021 | 14:31
04:54
Burhanettin Duran | ‘Siyasi cinayetler’ polemiği 12.10.2021 | 14:29
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SON DAKİKA: El-Bab'da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.10.2021 | 11:47
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Hasan Basri Yalçın | Fransa, endişeli ama saldırgan 12.10.2021 | 11:26
02:59
Haşmet Babaoğlu | Neler oluyor? 12.10.2021 | 11:17
Engin Ardıç'ın 13.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...