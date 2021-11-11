Atatürkçülük aklı ve bilimi rehber edinir.

Kemalizm ise bir dindir.

Kutsal kitabı Nutuk, Kâbe'si Anıtkabir, ikonası Atatürk portresi, rahibesi de tayyör-etekli ve de kısa beyaz saçlı...

Kemalizm bir inanç meselesidir.

Atatürkçü onu düşünür, Kemalist ona tapar.

Hani Celal Bayar'ın, "Seni sevmek bir ibadettir" lafı var ya, hep bunu örnek gösterirler.

"Atatürk'ün ayak bastığı her yeri tavaf etmek isteyen" manyaklar vardır bu dinin mensupları arasında...

Bunlardan birisi, sırf Atatürk orada kaldığı için Berlin'deki ünlü Adlon Oteli'ne güzellemeler yazmıştı da, Adlon'un yanıp yıkıldığını ve 1997'de yeniden yapıldığını yüzüne vurunca suspus olmuştu.

Boşa gitmişti ibadeti...

Keşke iki türbe gezseydi, sevaba girerdi.

Atatürk, "Beni kalıplaştırmayınız" demişti, tam tersini yaptılar.

Ve de onu kendi faşist beyinlerine uydurdular.

"Beni görmek ille yüzümü görmek, sesimi duymak değildir" demişti, tam tersine her vesileyle Anıtkabir'e koşuyorlar ve naaşı üç metre kadar aşağıda bulunan Atatürk'e ibadet için o "sembolik" mermer taş bloka saygı duruşunda bulunuyorlar.

Ve de deftere bir şeyler yazıyorlar...

Atatürk gece kalkıp o yazılanları okuyormuş gibi!

Müze yaptıkları yerlere Atatürk'ün en sıradan gündelik eşyalarını koyuyorlar, mendili, terliği, çizmesi, gözlüğü, kalemi, şusu busu...

Bunlara birer kutsal kalıntı (relic) muamelesi yapılıyor, Katolik inancındaki ermiş kemiği gibi.

Atatürkçülük çağdaşlaşmaktır, aydınlanmaktır.

Kemalizm ise bildiğin bürokrat kuyrukçuluğu, darbecilik, diktacılık.

***

Bir vatandaş, Atatürk'ün izlediği yolları yapmak istemiş, vurmuş kendini Samsun'a, oradan Armutlu, Amasya, Erzurum, Sivas, Kastamonu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyon...Bu bir marifet olsaydı TIR sürücüleri en büyük Atatürkçüler sayılırlardı...Kitap yazmış. Umarız adı geçen şehirlerde hele şu son yirmi yılda gözlenen değişimi ve gelişimi de anlatmıştır.diyor.ınadlı eseri maşallah...Kalın kafalıların kaç kez okumaları gerektiğini belirtseydi onlara faydalı olurdu.Ben gene de merak ederim, bizim Yılmaz'ın Atatürk kitabının peynirlisi mi daha lezzetlidir, kıymalısı mı?

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Şimdi rahmetli olmuş bir başkavatandaş,söylemişti...Nutuk'u abdestsiz ellemenin günah olup olmayacağını belirtmemiş.Aynı vatandaş,diyordu...Sonra günaha girerdi...Bizim mücadelemiz bu kafayladır arkadaşlar, Atatürk'le değil.Ama gel de bunu çemişlere anlat.En başta da basın çemişlerine.