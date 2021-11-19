Seçimi şimdiden yaptılar maşallah.
Gerçi hangi adaylarının kazanacağını henüz bilemiyorlar ama Erdoğan'ı devirdiler!
Böbürleniyorlar. Bu iş tamammış.
Birisi durmadan CHP'ye yüzde 30 oy çıkarıyor, ama daha da artırması gerekirmiş.
Başka birisi İP'e yüzde 20 yazacak kadar utanmaz...
Kafalarına göre anketler de yaptırıyorlar.
AK Parti yerlere düşmüş...
"Bittiniz oğlum siz" diyorlar.
***Peki bir de şuna bakalım:
***
Elbette bu rakamların tıpkısının aynısı çıkmayacaktır.
Ama "gidişat" bellidir.
İsteyen "Erdoğan 52.9'dan 51'e düştü, ay hadi inşallah" diye de sevinebilir.
İsteyen yüzsüz, seçimin tek kaybedeni olarak AK Parti'yi de gösterebilir.
Sonuç değişmez.
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ON GÜN YOKUM
Tastamam 28 aydır aralıksız çalışıyorum. Bir nefes alalım.
Denize menize girecek değilim. Ev taşıyacağım. Bunun nasıl bir eziyet olduğunu da bilen bilir.
Sizinle bu sayfada 1 Aralık Çarşamba günü yeniden buluşalım...
Şimdilik hoşçakalın.