Avusturya'da korona aşısı olmayanlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Gerçi onlara bile "çalışmak" ya da "gıda alışverişi" gibi durumlarda sokağa çıkmak serbest ama...

Hani bir ara bizde de olduğu gibi.

Kuruyemişçiler bile yasaktan muaftı!

E bunun neresi yasak hemşerim?

"Tenezzühe" çıkmak yasak, gezinti, sinema, tiyatro vb. Kös kös önüne bakıp işine gideceksin geleceksin.

Yasağa uymayana 500 euro para cezası.

İşte bu "acıtıcı" bir cezadır. Caydırıcıdır. Bizdeki ceza devede kulak kalıyordu. Onu da ödeyen yoktu zaten.

Avusturyalılar'ın bizim lumpenler gibi "kertenkelelik" yapacaklarını sanmıyoruz. Çıkmayacaklardır, yakalanırlarsa da cezayı tıkır tıkır ödeyeceklerdir.

Viyana'da tramvay ve metroda bilet gişesi de yoktur, denetim de yoktur, biliyor muydunuz? Bilet almak vatandaşların "sütüne" bırakılmıştır. Çok ama çok seyrek yapılan denetimlerde 50 euro mu 60 euro mu ne bir şey alırlar... Aylık ortalama bilet ücreti...

Bendeniz "ne olur ne olmaz" diye her bindiğimde bilet almış, elimi kolumu sallaya sallaya her inip gittiğimde de "Tüh, enayilik ettik galiba" diye hayıflanmışımdır...

Avusturya'nın nüfusu 9 milyon, aşı olmayanların sayısı 2 milyon.

Bu 2 milyon kişiye on gün süreyle bu yasak uygulanacak.

Zaten akıllanmışlar, aşı kuyrukları oluşturmuşlar.

Sıkıyı görünce akıllarını başlarına topladılar.

Avusturyalı on gün konsere, operaya, hele operete gidemesin, kahrından ölür.

Almanya'da da benzer bir kısıtlama gündemdeymiş.

Bizde yok öyle şey.

Ekonomi öleceğine insanlar ölsün!

Günde 200 kişi dediğin nedir ki?

Biz Çanakkale'de ne şehitler verdik ağabey...

***

Peki bu Avusturya demokratik, liberal bir ülke değil miydi?Nasıl oluyor da insanlara böyle bir kısıtlama getirebiliyorlar?İnsan haklarına aykırı...Bunu söyleyecek birçokde çıkacaktır.Çünkü Türkiye'de liberalizm kural tanımazlık, başıboşluk, hatta serkeşlik sanılır.Hiç unutmam, bir liberal hatun televizyondasavunmuştu!..Kafalar çok karışık ama bir daha söyleyelim:Ölmek istiyorsanız kim tutar sizi?.. Ama başkalarını öldürmeye hakkınız yoktur.

***

Bu sıkıntılı günlerde azıcık da gülmek istiyorsanız Abdurrahman'a bakacaksınız.palavrasında indirim yaptı, meğerse hemen değil ancakçip takıyorlarmış. Peki bu arada senin lafını dinleyip aşı yaptırmayan ve ölenlerin vebalini nasıl ödeyeceksin muhterem?Ben önümüzdeki ay üçüncüyü olacağım, demek ki çipsiz geçen ömrümün iki yıl kadar daha vakti var.Zaten bu son fasıldır ey ömrüm, ister çipli geç ister çipsiz...Bu,projesiymiş.İnsanın yerini alacakrobotlar hazırlanıyormuş çipli çipli... Bir delar varmış...Yahufilmini biz de seyrettik ama bu kadar etkisinde kalmamıştık.Belki ensene hortum da sokarlar Abdurrahman, filmde öyleydi.