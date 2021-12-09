Şurada iki kere eşek meşek demiştik, küfürbaz diye adımız çıkmıştı...

Bir de Meclis'e bakalım. Hani gazi olan var ya, ona. Şunlar Meclis'te sarf edilen nezih kelimeler:

"Terbiyesiz... Şerefsiz... Yağcı... Fitneci... Utanmaz... Yalancı... Eşkıya... Dangalak... Çüş... Ahlaksız... Haydut... Sahtekâr... Hayvan... Kalpazan... Onursuz... Densiz... Adi... Terörist... Namert... Çapsız... Dansöz..."

Daha da gelişmiş hitap şekilleri de var:

"Yediririm o lafı sana... Gazdan uçuyor bu arkadaş galiba... Yakışmıyor gaz çıkaran grup başkanı..."

"Sen fitneci misin be?"

"Şark dansözü..."

"O mikrofonu yedirirler sana..."

"Tükürdüğünü yalatırım..."

"İğrenç herif..."

"Lan salak!"

"Terbiyesiz herif."

"Utanmaz adam..."

"Sen ahlaksızsın, sen şerefsizsin."

"Hangi hayvan verdi bu emri?"

"Parazit herif!"

"Get lan ahlaksız!"

"Konuşma lan, yeter artık!"

"Hırsız, çalarak geldin."

"Sahtecisin sen, sahteci..."

"Tüh senin suratına!"

"Küçük beyinli!"

"Hırsız! Mazbata hırsızısın!"

***



Sayın arkadaşlar, sayın ağzınızdan çıkan sayın sözlere dikkat ediniz.

Toplumda başat olan sınıfın lumpenproletarya olduğunu çaktırmayınız.

Ayrıca siz yalnız Esenyurt'u değil Cihangir'i de temsil ediyorsunuz.

Fransızca konuşmaya başlayın demedik de...

Eskiden ordu gelir biber sürerdi...

Ama korkmayınız, bıçaklı sopalı dalaşlara girenler, kadın öldürenler, trafikte drift atanlar arkanızdadır.

Bu yüzyılın ülkesi bir dazlak kafa, pis sakal, naylon şort, plastik terlik, bira göbeği, kıllı bacak ülkesidir.

Yok öyle geçen yüzyılın "kerli ferli" politikacısı da... Tarihte kaldı...

Eskiden Anadolu Kulübü'nde "briç" oynarlardı.

Yaşınız geçti, size "uzun eşek" de yakışmaz...

En iyisi, başkanınız gibi el hareketi yapın. Sessizce.

Hani şu "elini elinin sırtına vurarak yük bindirmek anlamına gelen" el hareketi...

Bakalım seçmen de nasıl bir hareket yapacak?

Ben lumpenin solcusunu da pek severim.

Varoşlardan mı merkeze, merkezden mi varoşlara?

Arkadaşlar devrimi kimlerle yapacaklardı acaba, Fransa'dan halk mı ithal edeceklerdi?