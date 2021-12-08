CHP'li yazarların, son yılların "yalpalamalarını" savunmak zorunda kalmaları hazindir.

Ne yârdan geçebiliyorlar ne serden...

Etiket yapışmış bir kere, çıkaramıyorlar.

Çıkarmak da istemiyorlar.

Ne de olsa babalarının partisi.

Hele hele hele bu CHP'li yazarların "faşizmi savunmak" zorunda kalmaları daha da hazindir, zavallılığın doruğudur.

Faşizm dediğim, dünya savaşı yıllarında Türkiye'ye demir kasnaklarını geçirmiş "İnönü faşizmi"...

"Ama sonradan çok partili sisteme geçti ya" deyip kaçacaklardır.

Bunun bir geçiş değil bir dönüş, bir "dönmek zorunda kalış" olduğunu domuz gibi bile bile.

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İşte bakın Varlık Vergisi...bir vergi olduğunu kabul ediyorlar.İsterlerse etmesinler... Çok haklı, adil bir vergiydi deseler kimse tükürmeyecek.Böyleymiş ama...Kocaman birkoyuyorlar lafın burasına...Savaş yıllarıymış, olağanüstü finansmana ihtiyaç varmış.Üreticiler askere alınmışlar, oysa savaş zenginleri lüks içinde yaşıyorlarmış.Katı ve acı verici önlemlerkalınmış.Aslında vergi Müslüman işadamlarını da kapsıyormuş ama ne yapalım ki Yahudi işadamları o dönemde çoğunluktaymış...Faik Öktekitabını yayınlamak için niçin Menderesiktidarını beklemiş? (Beklemeseydi anasınıağlatırlardı.)Fransa'da toplama kamplarına gönderilen75 bin Yahudi'den 72 bini geridönmemiş, oysa bizde Aşkale'ye taş kırmayagönderilen 1400 Yahudi işadamındanyalnızca 20 kişi kampta ölmüş.Faşizmimiz müşfiktir abiler. Az acıtır.Bir de yaşlı Yahudi bulmuşlar, adamdiyor.Biz de Yunan cuntasını devirdik 1974 yılında, sorun bakalım Rumlar da 6/7 Eylül rezaletini affetmişler mi?Yahudiler de Hitler'e teşekkür etsinler bari, hiç olmazsa sabun yapmış da tuvalet kâğıdı yapmamış!

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CHP'li yazarların bu savunması üstelikadına, o kılıfla yapılıyor.Eh, faşist Milli Şef'iilan edersen düşeceğin yerbudur işte.Sizin beylik gazeteniz de o yıllarda Almanya'yı tutardı!Utanın be, utanın.