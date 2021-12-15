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ENGİN ARDIÇ
15 Aralık 2021, Çarşamba ENGİN ARDIÇ

Zırvanın dibi

Atatürk sağ olsaydı... Acaba kimi cumhurbaşkanı olarak görmek isterdi?
Yaaa... Çok önemlidir bu.
Muhalefet öyle bir aday çıkaracakmış ki, Atatürk duysaymış "İşte benim cumhurbaşkanım" dermiş...
Özgür Özel söylüyor bunu. Kendisi CHP'nin yüzlerce grup başkanvekilinden biri.
Atatürk günün birinde kalkıp yeniden Samsun'a gidecekmiş ya (çünkü ülkemizde Yunan değilse bile Arap işgali var!), bunu da söyler tabii.
Cumhurbaşkanını Atatürk'e sormayacağız da kime soracağız, değil mi efendim?
Bilindiği gibi son günlerinde İnönü'nün onun yerine geçmesini istememiş, "Halk İsmet'i bir türlü sevemedi" demişti...
Adayı, Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Halk mareşali çok severdi. Hemen her köy kahvehanesinde Atatürk'ün yanında resmi asılıydı.
Fakat yüce Meclis onun bu dileğini takmadı.
Oybirliğiyle İnönü'yü seçtiler.
CHP çevreleri, hele CHP'li aydınlar, bunu hiç dile getirmezler, merak etmezler, sorgulamazlar, eleştirmezler. (Sosyalistler ise meselenin farkında bile değillerdir.) Çünkü mareşal "namaz kılan" adamdı!
Onu hiç sevmezler. Çünkü "siyasi eğilim" olarak DP'ye yakın olduğunu çok belli etmiştir.
Laf aramızda, Atatürk de DP eğilimli olduğunu çok belli etmiştir!
İnönü'yü başbakanlıktan kovarak ve yerine Bayar'ı getirerek...
DP, CHP'nin daha serbestçi, halka daha saygılı B kadrosudur.

***

Atatürk herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek isteyecek değildi.
İmamoğlu? Yavaş? Hiç sanmıyoruz.
Abdullah Gül? Hafazanallah.
Meral Akşener... Eh, kadın olduğu için, belki. Kocaman bir belki.
Bakınız, Ahmet Necdet Sezer uyar.
İlker Başbuğ daha çok uyar. Sabih Kanadoğlu? Cuk oturur. Abdurrahman Yalçınkaya? Daha iyisi Şam'da kayısı.
Kenan Evren uyar mıydı? Memduh Tağmaç?
Oturun düşünün, Atatürk kalkıp geldiği zaman sorarsınız.

***

Zırvayı başka ülkelere de "teşmil" edebiliriz:
Acaba Napoleon, Fransa'nın başında Macron gibi bir adamı görmek ister miydi?
Acaba Abraham Lincoln, Trump gibi bir adamı onaylar mıydı?
Acaba Çar Nikolay, Putin hakkında ne düşünür?
İsterseniz gene kendimize dönelim:
Yavuz Sultan Selim, Deli İbrahim'i ister miydi?
Ya Kanuni, Reşad gibi bir ihtiyarı?
"Enver mi, Mustafa Kemal mi" diye anket yapsalardı ölü padişahlar arasında?...
Sayın Özel'den yeni yeni saçmalıklar bekleriz. Muhalefet dediğin böyle yapılmalı.

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