Atatürk sağ olsaydı... Acaba kimi cumhurbaşkanı olarak görmek isterdi?

Yaaa... Çok önemlidir bu.

Muhalefet öyle bir aday çıkaracakmış ki, Atatürk duysaymış "İşte benim cumhurbaşkanım" dermiş...

Özgür Özel söylüyor bunu. Kendisi CHP'nin yüzlerce grup başkanvekilinden biri.

Atatürk günün birinde kalkıp yeniden Samsun'a gidecekmiş ya (çünkü ülkemizde Yunan değilse bile Arap işgali var!), bunu da söyler tabii.

Cumhurbaşkanını Atatürk'e sormayacağız da kime soracağız, değil mi efendim?

Bilindiği gibi son günlerinde İnönü'nün onun yerine geçmesini istememiş, "Halk İsmet'i bir türlü sevemedi" demişti...

Adayı, Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Halk mareşali çok severdi. Hemen her köy kahvehanesinde Atatürk'ün yanında resmi asılıydı.

Fakat yüce Meclis onun bu dileğini takmadı.

Oybirliğiyle İnönü'yü seçtiler.

CHP çevreleri, hele CHP'li aydınlar, bunu hiç dile getirmezler, merak etmezler, sorgulamazlar, eleştirmezler. (Sosyalistler ise meselenin farkında bile değillerdir.) Çünkü mareşal "namaz kılan" adamdı!

Onu hiç sevmezler. Çünkü "siyasi eğilim" olarak DP'ye yakın olduğunu çok belli etmiştir.

Laf aramızda, Atatürk de DP eğilimli olduğunu çok belli etmiştir!

İnönü'yü başbakanlıktan kovarak ve yerine Bayar'ı getirerek...

DP, CHP'nin daha serbestçi, halka daha saygılı B kadrosudur.

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Atatürk herhaldenu cumhurbaşkanı olarak görmek isteyecek değildi.Hiç sanmıyoruz.Hafazanallah.Eh, kadın olduğu için, belki. Kocaman bir belki.Bakınız,uyar.daha çok uyar.Cuk oturur.Daha iyisi Şam'da kayısı.uyar mıydı?Oturun düşünün, Atatürk kalkıp geldiği zaman sorarsınız.

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Zırvayı başka ülkelere deedebiliriz:AcabaFransa'nın başındagibi bir adamı görmek ister miydi?Acabagibi bir adamı onaylar mıydı?Acabahakkında ne düşünür?İsterseniz gene kendimize dönelim:i ister miydi?Yagibi bir ihtiyarı?diye anket yapsalardı ölü padişahlar arasında?...Sayın Özel'den yeni yeni saçmalıklar bekleriz. Muhalefet dediğin böyle yapılmalı.