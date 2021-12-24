Zamanı geldi, Sarıkamış rezaleti gene anılıyor, hep anılacak.

Cem Uzan bile orada kışta kıyamette gövde gösterisi yapmıştı adamlarıyla... Maksat hamaset olsun...

Orada askerlerimizin hepsi çarpışarak ölmedi.

Bir gecede çoğu donarak öldü.

Tifüsten giden de çoktur.

Şehit sayısı konusunda rivayet muhtelif: Kimisi 90 bin diye sallıyor, kimisi 33 bine indiriyor, kimisi ortasını bulup 60 bine bağlıyor.

"Enverciler" bu olayda Enver'in suçu olmadığını söylüyorlar ve suçu Hafız Hakkı Paşa'nın üstüne atıyorlar.

Sarıkamış bir "milli savunma muharebesi" falan değildir.

Amaç, kırk küsur yıldır Ruslar'ın elinde olan Kars ve Ardahan'ı fırsat bu fırsattır deyip geri almaktı... Bir imparatorluk muharebesidir. Tıpkı Çanakkale gibi.

Dün Sarıkamış'ta hava eksi 13 oldu...

O zaman kaç olduğunu da siz tahmin ediniz.

Sarıkamış gibi yerde, aralık ayında saldırıya geçilmez.

Baharı beklersin kumrular gibi.

Durduk yerde şan şeref için aculluk edersen de binlerce kişiyi kırdırırsın işte böyle.

"Askeri kırdıran Enveri Paşa"...

Komuta ondaydı.

Birdenbire "başkumandan vekilliğine" zıplamıştı.

Atatürk henüz albaydı.

Hiç gerek yoktu o sıra dellenip Ruslar'a saldırmaya...

Hiç gerek yoktu Karadeniz'e çıkıp Sivastopol'u bombalamaya...

Ama onu Osmanlı üniforması giydirilmiş Almanlar, Enver'e sormadan yaptılar.

Enver hesapça Kars'ı ve Ardahan'ı kurtardıktan sonra bastırıp Kafkasya'ya, oradan Orta Asya içlerine uzanacak ve yeni bir imparatorluk, Turan İmparatorluğu kuracaktı...

Ama daha harita okumasını bile bilmiyordu. Kiepert Atlası'nın sayfa kenarında yazılı, "öbür sayfada" anlamına gelen Sarıkamış yazısını Sarıkamış'ın harita üzerindeki gerçek yeri sandılar!

Ve yanlış noktaya saldırdılar.

İstanbul'a dönmüş, Harbiye Nezareti'nde Mustafa Kemal'e rastlamış, rengi sapsarıymış.

"Ne oldu?" sorusuna şöyle cevap vermiş: "Hiç... Çarpıştık biraz..."

***

Ağlayıp zırlamayı çok iyi biliyoruz da sorgulamayı beceremiyoruz.

"Enverciler" hiç kusura bakmasınlar, o bir kifayetsiz muhteristi.

Turan İmparatorluğu kuracakmış...

Kursaydı o zaman!

Bunu bugün de düşleyen manyaklar var, hem de komünist imparatorluk!

Hadi görelim.

Viyana'yı aldınız da "Niye aldınız" mı dedik?

***



HA ŞUNU BİLEYDİN!

"Sandığın gereği başımızın üstüne." Kemal Kılıçdaroğlu