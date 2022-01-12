Hani Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin yeni çıkacak avro banknotlarından birine resimlerinin konması teklif edilmişti ya... Avrupa Parlamentosu'ndan Moritz Körner önermişti...

"Olacak iş değil" demiştik...

Beni haklı çıkarmak için çabalayanları çok severim. (Seçimde de öyle olacak.) Banknotları ilk başta tasarlayan Robert Kalina buna karşı çıkmış.

"Paranın üzerinde ulusal bir iz olmaması" gerekiyormuş.

Madeni paralarda var ama.

Bozuk paranın ön yüzü sabit, arka yüzüne her ülke kendi istediğini koyuyor.

Örneğin İspanya, kralının resmini koyuyor.

Bu "ulusal iz" sayılmıyor, öteki sayılıyor.

Bilmemneredeki köprü de ulusal iz sayılmıyor, kapı da, su kemeri de.

İlk başta düşünüldüğü gibi Claudia Schiffer'i koysalardı, hatun "arsıulusal" mı olacaktı? Herkesin kadını... Tövbe tövbe.

Kalina, "Portrelere izin verilebilir ama yüzleri belirsiz olursa" demiş.

Siluet yani...

Erkekçe çıksın desin ki, "Bunlar Türk, onun için istemiyoruz, zaten Nobel de vermedik"...

İster misiniz, biz de çıkmaz ayın son çarşambasında Avrupa Birliği'ne gireceğimiz zaman paralara Atatürk resminin konulmasını şart koşalım?

Maksat gıcıklık olsun.

O tarihte CHP iktidarda olursa İnönü'yü de önerebilir. Siluet canım.

Hani şöyle 2052 yılında falan...

***



KÜLAHINI GİYDİRİN

Rumelihisarı'nı yeniden "restore" ediyorlar.

İlki benim çocukluğuma denk gelmişti...

Eskiden Hisar'ın göbeğinde ahşap evleriyle koca bir Osmanlı mahallesi olduğunu bilir miydiniz? Yıktılar.

Bugün "açıkhava sahnesi" olarak kullanılan çember, o mahallenin camiinin kalıntısıdır. Yıkık minaresi de marifet gibi yanında durur.

Pekâlâ restore edilebilirmiş Sultanahmet Soğukçeşme Sokağı gibi.

Bunu yapmadılar. Üstelik devir Adnan Menderes devriydi.

Şimdi gene tarihi bir hatayı düzeltmek elimizde...

Eski gravürlere bakınız, Hisar'ın kulelerinin hepsi "külahlıdır"...

Kurşun kaplı sivri külahlar...

Çünkü o çağın mimarisi öyleydi.

Kültür Bakanı olduğu sıralar bunu Sayın Ertuğrul Günay'a önermiştim.

Aklı basmadı.

"Koskoca bakanlıkta bir sanat tarihçisi, bir mimar yok mu, yaptırın bir maket, somut olarak da görün" dedim, yanaşmadı.

Şimdi Adnan Menderes'in başaramadığını gerçekleştirmek Tayyip Erdoğan'ın elindedir.

Ekleyin şu kulelerin külahlarını...

İşte Osmanlı'ya saygı!