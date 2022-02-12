Kemal Bey elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı.

Bazı arkadaşlar Kemal Bey'in arkasında olduklarını yazıyorlar.

Bu da bana bir fıkrayı hatırlattı.

***

Fadime, akşam eve gelen Temel'in boynuna atılmış:

"Müjde sevgilim! Bir aylık gecikmem var... Bir yavrumuz olacak!"

Temel çok sevinmiş.

Ertesi gün elektrik idaresinden bir görevli gelmiş:

"Bir aylık gecikmeniz var beyefendi..."

"Ne?... Ne çabuk öğrendiniz?" demiş Temel.

"Bizim kayıtlarda öyle görünüyor."

"Bir de kayda mı geçtiniz?"

"Bu durumda sizinkini keseriz" demiş görevli.

"Ne? Keser misiniz? Peki o zaman Fadime ne yapacak?"

Görevli demiş ki: "Eh artık hanımefendi de gaz lambasıyla falan idare eder herhalde!"

***



GI JANE

Başı örtülü bir teğmenimiz oldu.

Bu bir devrimdir. Ama Kemalistler'e sorarsanız Türkiye'nin sonu geldi.

Hem kadın subay, hem başı örtülü...

Erkeklik de elden gitti Türk ordusu da(!)

Onlara sorsanız başı açık ama FETÖ iltisaklı bir teğmeni tercih edeceklerdi.

Tabii erkek olsaydı daha da iyiydi.

Gerçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni falan bombalamış olabilirdi ama hiç olmazsa başı açıktı(!) Teğmen aynı zamanda bilgisayar mühendisi.

Yüzücülük de yapıyor.

Hiç kıymeti yok. Bizim bildiğimiz bu gibi sporları "cumhuriyet kızları" yaparlardı. Bu herhalde Zambia ordusunun teğmeni.

Babası polis, ağabeyi üsteğmen.

Bunun da kıymeti yok.

Babası başını örtüyor mu? Örtmüyor.

Kerimesi eskiden Orduevi'ne çay içmeye bile giremezdi...

***

Aman teğmenim, ayağını denk al.

CHP iktidara gelse ilk işi seni ordudan kovmak olacaktır.