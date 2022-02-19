Şimdi durup dururken nereden çıktı, değil mi, Tarkan'ın "Geççek" şarkısını tartışmak varken...

Bir arkadaş "Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz" diyordu da, oradan.

Bir başkası "Atatürk'e tapıyorum" demişti.

Eh, dağın yamacına gölge vurunca "Ata'sına koşan" olursa, atının ayağına ip bağlayan da çıkar.

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Bunlar,ten ne anladıklarını asla durup düşünmezler.Atatürkçülük ile Kemalizm'i de aynı şey sanırlar.Kemalizm, otuzlu yılların başlarındailein geliştirdikleri bir ideolojidir.Ve de düpedüz faşist bir ideolojidir.de dayanır.Otuzlu yıllarda uygulamasına başlanmış, kırklı yıllarda doruğa ulaşmış, sonra da yıkılıp gitmiştir.Bugün bile can çekişiyor, başını kaldırmaya çalışıyor, o ayrı.Kemalizm, kendini Atatürkçülük maskesi ardında gizlemeye çalışıyor.Sorarsanızolduklarını söyleyeceklerdir.Sakalını kesmek, şapka giymek, bir yoldur.Evet amada bir yoldur.Kadın hakları, bir yoldur.Evet amada bir yoldur, solu ezmek de.Solu ezen İnönü'yüilan etmek de ancak bizim solcularımızaözgü bir ahmaklık örneği olmuştur.bir yol değildir, o Atatürk'ten önce de vardı. (1876'da parlamento açıldığında Atatürk henüz doğmamıştı.)Amailkesi de bir yoldur.Şimdi Erdoğan'ı bu eğilimle suçluyorlar, aslında Atatürk'ü suçluyorlar, farkında değiller!bir yoldur.Öyleyse NATO'ya girmek ne menem bir yoldur?Avrupa Birliği'ne girmeye çalışmak nasıl bir yoldur peki?bir yoldur.Amerika'ya tam teslimiyet de bir yoldur ama aynı yol değildir.Amerika'ya yattıktan sonradiye efelenmenin bir anlamı yoktu...Bugün yeni bir dünya kurmaya ve orada yerini almaya çalışana reva gördükleri muamele de Kemalistler'e kapak olsun.Uluslararası zirve toplantılarına çağrılan belediye reislerinin boylarını da göreceğiz.Bakalım Batı'daniktidara gelmeye çalışmak Atatürkçülük'ün neresine sığıyor?Pardon, Ekrem'in suratında ne yazıyordu yahu?Herhaldedeğil...