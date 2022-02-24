Erhan Afyoncu Hocamız ortaya "İmparatorluk kontrollü küçülebilir miydi?" sorusunu attı, öyle bir güne denk geldi ki Putin sayesinde konu gürültüye gitti.

Acaba İttihatçılar "imparatorluk topraklarının bir kısmını feda ederek asıl önemli kısımlarını koruyabilirler miydi?" diye soruyor...

Abdülhamid'in yaptığı da bundan başka bir şey değildi ki! O zaman Abdülhamid'e niçin küfrettiler ve ediyorlar?

Her köşeyi vatan gördüğümüz için hepsini birden savunmaya kalktık, kaybettik.

Bu da Osmanlı'nın İşkodra'yı, Basra'yı, Yanya'yı, Kudüs'ü "sömürge gibi" görmediğini kanıtlar.

Kemal Tahir merhum, "Yıllarca ya Araplar giderse diye korktuk, gittiler rahatladık" derdi, Kemalistler'in ağzından...

Aman sakın ha bu soruyu günümüze teşmil etmeyiniz!

Sonra "Bırakalım Kürtler'i gitsinler" diyen bazı Bilgi Üniversitesi mollalarına hak vermiş olursunuz.

Bakalım yüz yıl sonra torunlarımız bizim için de ne diyeceklerdir?

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