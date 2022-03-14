Sayın Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti.

Beraberlerindeki zevat-ı mutade ile birlikte Diyar-ı Bekir'i teşrif ettiler...

Kenan Evren de askeri kampa gider, deniz ve kum üzerinde "incelemelerde bulunurdu"...

Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a HDP'ye şirin görünmek için gitti.

"Annelerle" de görüşür gibi yaptı.

Laf yememek için geri durdu.

Bu tür numaralarla Diyarbakır'dan oy moy alamayacağını bilecek kadar zekidir.

Derdi oralardan oy almak değildir.

"Bu CHP sizin bildiğiniz CHP değildir" diyor.

"Adını koymadık ama HDP gizli ortağımızdır" demeye getiriyor.

Bu ortaklığı oranın halkına "tescil ettirmek" istiyor, o kadar.

Başka ne yapıyor? Gene laf geveliyor.

"Kürt sorununun çözümü için beş temel ilkemiz var" demiş.

Nelerdir o ilkeler? Söylememiş.

Kimse bilmiyor. Kendisi de bilmiyor.

"Erdoğan'dan kurtulmaya" herhalde bir "ilke" denemez...

Sorun TBMM'de çözülecekmiş...

Bir komisyon kuracakmış, sorunu o çözecekmiş.

Bu palavrayı HDP bile yutmaz.

O komisyonun içinde herhalde AK Parti de olacaktır MHP de.

Böyle bir komisyon ne gibi "mucizevi" kararlara varacaktır?

Hiçbir şekilde anlaşamayan iki kanat nasıl olacak da hangi çözümde anlaşacak?

Devlet Bahçeli "federasyona razıyım" derse bütün yazılarımı yutarım.

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