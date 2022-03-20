Türkiye'de tam 560 un fabrikası olduğunu biliyor muydunuz?

Türkiye geçen yıl 8 milyon 100 bin ton buğday ithal etmiş. Bunun yüzde 65'i Rusya'dan. (Rusya dünyaya toplam 38.5 milyon ton buğday satıyor.) Vayy... Battık... Aç kaldık aç... Elin buğdayına muhtaç hale geldik...

Fakat bu buğdayı işleyip un ihraç etmişiz, bunun da getirdiği para 1 milyar 100 bin dolar.

Türkiye un ihracatında dünya birincisiymiş!

Gene bunun gibi, geçen yıl 766 milyon dolarlık da makarna satmışız.

Bu alanda da dünya ikincisi çıktık.

120 milyon dolara da bulgur satmışız.

Bunları muhalif yazarlar bile söylüyorlar.

Hani tarımımız iflas etmişti? Hani ölmüş bitmiş mahvolmuştuk?

Haa, demek ki marifet hammadde değil, sanayi ürünü satmakmış.

Batı da bize böyle yapardı, pamuk alır don fanila satardı...

Sonra tekstilde lider olduk.

Şimdi buğday alıp un satıyoruz.

İşlenmiş madde. Gıda sanayii işte.

İcabında drone da satıyoruz, İHA da, SİHA da.

Bunları üretmeyelim, satmayalım diyen vatan hainidir.

Şöyle çevrenize bir bakın, göreceksiniz.

Ama bu ülkede, "Ukrayna savaşını Tayyip çıkardı" diyebilen zavallılar bile var.

İHA ve SİHA üretimi son yılda çok artmış, bunun amacı onları Ukrayna'ya satmakmış.

Halk cahil ya, yutacak...

Daha çok bekleyeceklerdir.

"Tayyip'in" seçimi gene kazanacağı, muhalefetin çapından bellidir.

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OTUR YERİNDE OTUR KIPRAŞMA

Bakınız bir de şuradan bellidir:

Artık "ortak partiye ödünç mebus vermek" yok.

Artık "genel başkan emriyle" bir partiden çıkıp başka bir partiye girmek, sonra tekrar emirle eski partiye dönmek yok.

Siyasi yalama olmayacaklar.

Tuzluk gibi elden ele dolaşmayacaklar.

Siyasi onurlarını ayaklar altına almayacaklar.

Resim çekilirken utanıp da önlerine bakmayacaklar.

Ama birçok budala bunlara gene oy verecek.

Tıpış tıpış.

Bunları "solcu" sanmayı da sürdürecek.

Geçenlerde kaybettiğimiz rahmetli futbolcu Şenol Birol, arkadaşı Birol Pekel ile birlikte 1963 yılında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmişti de olay olmuştu... "Ol" ile biten hakaretler yağdırılıyordu... "Şenol Birol gol" sloganını bir başka türlü söylüyorlardı.

Bir kesim seçmen, Beşiktaş seyircisi kadar tutarlı olamıyor.