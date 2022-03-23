Hiçbir orduda birkaç gün içinde altı general ölmez.

Hazarda ölürse, salgın hastalık falan vardır, kıran girmiştir.

Seferde ölürse, o ordu fena çuvallamış demektir.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu altı generalini kaybetti: Biri tümen komutanı, ötekiler alay komutanıymış. Tövbe, biri de amiral.

Omuzu değilse bile göğsü kalabalıklar...

Bunları keskin nişancıların vurduğu tahmin ediliyor.

Bizim bildiğimiz, eskiden bu konuda Ruslar üstünlüğü kimselere bırakmazlardı: Stalingrad kahramanı Zaitsev'i hatırlayalım.

Demek ki el elden üstünmüş.

Eh, ne de olsa Ukrayna askeri de eski Kızılordu'nun mirasçısı değil midir?

Bunlar keskin nişancılar tarafından vurulabildiklerine göre "en önde" gidiyorlar...

Kafalarını çıkarıyorlar...

Oysa general arkadan gelir.

Cepheyi, cephenin kendi kesimini iyi kötü "toptan" görebilmesi gerekir.

General vuruluyorsa karargah düştü demektir!

Karargahın ille "sabit" olması gerekmez (bir köy evi vb.) ama "mobil" karargah bile kendini ateşe atmaz.

Rus ordusu şişmiştir.

Umdukları "yıldırım muharebesini" başaramadılar, beklemedikleri bir dirençle karşılaştılar, ilerleyemiyorlar, hiçbir önemli şehri ele geçiremediler (başta başkent Kiev olmak üzere Harkov, Odessa, Lviv...)

Onun için de şimdilik füzelerle "uzaktan bulaşıyorlar", başta sivillere tabii.

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