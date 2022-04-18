Son günlerde gene bir "Köy Enstitüleri" rüzgarı esiyor... Zorla estiriliyor... Kuruluş yıldönümü müymüş neymiş...
Kendini solcu sanan bazı Kemalistler akıllanmaya hiç niyetli olmadıklarını bir kere daha kanıtladılar.
Ezberlerini papağan gibi tekrarlıyorlar.
Bu işin sevinilecek tek yanı, enstitünün bir tık ötesi olan Ecevit'in "Köykent" zırvasına kendi küçük partisinin dışında (DSP) kimsenin sahip çıkmaması. (Altılı masada niçin bulunmadıklarını da anlayamadık, iskemle sokuşturacak yer mi kalmamıştı?)
Kendi gazeteleri bile ciddiye almadığı için internet sitelerinden birinde yayınlandı: Bir CHP heyeti köy köy eski enstitüleri geziyormuş...
(Ortada enstitü kalmadığına göre neyi ziyaret ediyorlar, "sit alanını" mı?)
Etkinlik falan da yapılıyormuş.
Bu etkinliklerde, CHP milletvekili Yıldırım Kaya, "Ant olsun ki yüzyıllarca enstitüleri yeniden restore edeceğiz" demiş... (Peki "eskiden" restore etmek nasıl oluyor?)
Hem de yüzyıllarca.
Fakat aynı etkinlikte konuşan gene CHP milletvekili Utku Çakırözer de "Belki yeniden Köy Enstitüleri'ni kuramayacağız ama..." diyerek çekince belirtmiş.
Çok şükür genel başkanı gibi "Atatürk Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladı" diye zırvalamamış.
İki mebus birbiriyle çelişiyor ama çelişki CHP'nin yabancı olduğu bir durum değildir.
Bir de "Kent Enstitüsü" projeleri varmış!
***Bunlar ne dediklerini bilmiyorlar.