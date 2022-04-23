Elon Musk denilen "meşkuk" adam, Mars'ta hayatın tehlikeli ve zor olacağını açıklamış.

"Gidenler belki de geri dönemeyecek" demiş.

Öyle olacağı muhakkaktır.

Dünyamız ile yerçekimi farkından dolayı insanların biyolojik yapısı da değişime uğrayacaktır.

Orada doğacak bir çocuk burada yaşayamayacaktır.

Bunlar, Türk asıllı Almanlar gibi, "dünya asıllı Marslılar" olurlar.

Ama aynı Musk bir yandan da Mars'a götürmek için kişi başına 100 bin dolar kesiyor...

Yalnız getirip götürmek değil, orada şehir kuracak, bunları yerleştirecekmiş...

Göçmen topluyor.

Yapay bir oksijen çadırı yaratsa bile (bunun neresi şehir?), dışarı çıkan tüplü müplü astronot elbisesi giymek zorunda kalır...

Bu adamı ciddiye alanlar ve alacaklar bir kere daha düşünseler iyi ederler.

O parayla Metaverse'de arsa alsınlar(!)

Ya da pencereden sokağa savursunlar, parayı "ezmek" için daha kestirme bir yoldur.

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Öte yandan, uzaylılarla bir temas olursa bunun kötü sonuçlara yol açmasından korkuluyormuş...Öyle ya, dost olacakları nereden bellidir?Ya sırtımıza yapışırlar da beynimizi ve sinir sistemimizi kontrol altına alırlarsa?Yabizi yakıp yıkarlarsa?Yadizisindeki bir bölümde olduğu gibi bizi hapır küpür yemeye kalkarlarsa?Her zaman dünyayı kurtaracak yakışıklı bir Hollywood yıldızı bulamayabiliriz.Uzaya mesaj gönderiyorlar ama bu da abesle iştigal.Bunu ilk olarak 1972 yılında Profesördenemişti.Altın kaplı bir alüminyum plaka üzerine bir erkek bir de kadın resmi çizmişlerdi. Güneş sistemi gösteriliyor, dünya da okla işaretleniyordu. Bir de hidrojen atomu çizmişlerdi, bu uzaylılarademek oluyordu.yazsalardı belki daha kestirme bir iletişim yolu olurdu.Araç artık güneş sisteminin dışına çıkmış... Kimbilir kaç milyon yıl daha gidecektir?

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Onu boşverin de size yıllardır unutamadığım nefis bir karikatürü aktarayım:Bir uçan daire Oto Sanayi Sitesi 'nde bir atölyenin önüne inmiş... İçinden çıkan iki uzaylı, çırağadiyor...Çırağın cevabı:

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Yoksa siz bugün 23 Nisan yazısı mı bekliyordunuz?Herkes yazacak, onları okursunuz. Nasıl olsa dön dolaş aynı laflar.