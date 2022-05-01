Alman solunun iki önderi vardı: Karl Liebknecht ile Rosa Luxemburg.

Bunlar 1918 sonu-1919 başında ayaklandılar.

Rosa Luxemburg bunun zamansız olduğunu, yenileceklerini söylüyordu. Şartlar uygun değildi.

Fakat, tıpkı 1971 yılında hem kendi başlarını hem de Türk solunu yakan bizim gafil çocuklar gibi, "aculluk" eden Karl hem kendini, hem Rosa'yı, hem de Alman solunu yaktı. İki yıl önceki Bolşevik darbesine heves etmişti.

Oysa, burasının Türkiye olduğu gibi, orası da Almanya'ydı.

Rosa bile bile bu yanlışa ayak uydurmak zorunda kaldı.

İktidarda olan Alman sosyal demokratları, aşırı sağla işbirliği yapıp ayaklanmayı bastırdılar.

Liebknecht öldürüldü, cesedi bir hastane kapısına bırakıldı. Rosa'nın cesedini Landwehr kanalına attılar. Beş ay sonra, çürümüş, tanınmaz halde bulundu.

Berlin'de o noktayı ziyaret etmişliğim vardır. Çiçek bırakmadığıma yanarım.

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Bakınız Rosa ne demiş:Bunu Sovyet devriminin ilk yılı içinsöylemiş.Üç yıl sonra da Leninizm iyice şişti.1922 yılının NEP politikası (novaya ekonomiçeskaya politika), yaniyani kapitalist ekonomiye sınırlı da olsa dönüş, Sovyetler Birliği'nin iflas ve yenilgi belgesidir.Ama sopa zoruyla ve ittire kaktıra yetmiş yıl daha götürdüler.Lenin ağzını açanı öldürüyordu.Stalin ağzını açmayanı,da öldürdü.

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Bugün 1 Mayıs...Gezi'de tepişmiş olan arslan parçaları oturup da şunu beş dakika düşünecekler midir?Düşünmeyeceklerdir.