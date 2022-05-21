Bir süre sonra ceketini çıkarmış...
Vay...
Haberdir bu ha...
Gençlerle Anıtkabir'e yürüyor, daha doğrusu yürüyüşe "belli bir noktadan" katılıyor, bir süre sonra ceketini çıkarıyor...
Vay... Adamın ruhu genç!
Üşürsün ağabey. 30 Ağustos değil ki bu, 19 Mayıs.
Yalnız ceketini çıkarmakla kalmıyor, beyaz gömleğinin de kollarını sıvıyor!
Al bu da haber.
Bir daha vay... Fakat buna nasıl derin bir anlam yüklemek gerekir, ben çözemedim. Amigolar da çözememişler.
Bir ara kucağına bir de kız çocuğu almış, Amerikan başkan adayları gibi.
Ama "dinamik" adam canım...
Yürüyüşte de ayağı sakatlanmıştı.
Bakalım bugün Maltepe'de beli mi tutulur, kuyruk sokumuna ağrı mı girer, tıknefes mi olur?
***
Ne halt edeceklerini şaşırdılar.
Amigo basın mensupları...
Adamı yağlayıp yıkayacaklar ama öyle saçmalıklar yapıyor ki, övmek için geriye "ceketini çıkardı"
dan başka malzeme kalmıyor.
Şu İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ağzını açsa örneğin... Ünal'a bir danışsa... Onun yönlendirmesi doğrultusunda "Girsinler"
dese...
Açmıyor. Onun yerine "16 Mayıs'ta düşman zırhlılarını gördüğü zaman 'Geldikleri gibi gideceklerdir' diyen Mustafa Kemal'in yaktığı kurtuluş meşalesinden"
söz
ediyor.
Şu adama biraz tarih öğretin dedik, kimse dinlemedi.
Mustafa Kemal o sözü 16 Mayıs'ta söylemedi, Suriye'den trenle gelip Haydarpaşa'ya indiği gün söyledi, altı ay önce. Üstelik "gideceklerdir"
demedi, "giderler"
dedi.
Adam okumuyor, bilmiyor.
Cahil cesaretiyle sallıyor da sallıyor...
"Müşterileri"
arasında da hesap soracak kimse yok.
Çünkü onlar da bilmiyorlar.
"Atatürk, Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladı"
dedi, Köy
Enstitüleri yeniden açılmalıdır diye esip
savuran hiçbir budala "Sen ne saçmalıyorsun?"
diyemedi.
Şimdi bunların hiçbiri "Orta Anadolu'da kuracağın ambalaj sanayii kenti projesinden niçin vazgeçtin, hiç adını anmıyorsun?"
da diyemez.
Çanakkale'ye adalet tanrıçası heykeli dikeceklerdi, o da unutuldu gitti.
***
Neyse, hiç olmazsa İstanbul'da "Kağıttepe"
diye bir yer olmadığını öğrenmiştir. Yani, umarız.
Kağıttepe'ye belediye başkanı olacaktı ya...
Fakat seçmen kütüğüne yazılmayı unuttuğu için oy kullanamamıştı.