Bir haftadır bekliyorum, üstüne hangi sazan atlayacak?

Kimsenin umurunda olmadı.

Memur gazetesi büyük bir zevkle haber yaptı, bir tek sanal sitede ufacık bir değinme çıktı, onu da fazla tutmadılar, hemen kaldırdılar. O kadar.

Efendim konu evlere şenlik: "Atatürk'ü kim öldürdü?"

Yok artık.

Birisi bunun kitabını yazmış. Kazmaların gazetesi de reklamını yapıyor.

O zaman niçin yer yerinden oynamıyor?

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Doktor Hans Eppinger diye bir adam varmış.Karaciğer uzmanı.Avusturyalı.Avusturya o tarihte Almanya'ya katılmış olduğu için de, Alman.Bu adam Atatürk'ü zehirlemiş!Lakin yazarın kafası karışık olduğundan, bir yerdediyor, başka bir yerde...Hangisi?Atatürkdemiş olduğu için onu Avusturya doktorlarınaemanet etmişler!Eden de Şükrü Kaya.Daha sonra da Profesör Fissenger gelmiş, biliyorsunuz. O da Fransız. Siroz teşhisini koyan da odur.(Türk basınında doktorun isminin nasıl yazılacağını kimse bilemediği için yıllarcaşeklinde geçmiştir...)Eppinger, Atatürk'evermiş...Yani Atatürkölmemiş.Belki ağzına içki de koymazdı ha?Zaten bu Doktor Eppinger hırlı bir herif değilmiş, daha sonra toplama kamplarında da vahşi araştırmalar yapmış...Bir çeşit Mengele yani.Atatürk'le yetinmemiş, bir de Romanya Kraliçesi'ni öldürmüş. Gene siroz deniyor ama gene cıva.

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Eppinger, Atatürk'ü niçin öldürsün?Ölüm emrini Hitler mi vermiş?Almanya'yla aramız çok iyiydi, onu niçin ortadan kaldırsınlar?Cevabı yok.Eppinger 1936 yılında Stalin'i de tedavi etmiş, asıl onu yok etmesi gerekmez miydi?

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Bendenize sorarsanız bu hikâyenin en güzel yanı, gazetenin resimaltı.Atatürk fotoğrafının altında aynen ve de tastamam şöyle yazıyor:Diyosuuun...Nedir bu? Z kuşağına tarih dersi mi?