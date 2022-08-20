Burjuva rahata çok alıştı. Artık evinde yemek de yapmıyor.
Nasıl olsa temizliğe, çamaşıra, ütüye de yardımcı geliyor, oh, yat aşağı.
Basıyor düğmeye... Hatta düğmeye de basmıyor, ekrana şöyle bir dokunuyor...
Çok çabuk, yemek kapında.
Gerçekten çabuk. Yıldırım servis.
Ama bunların çoğu "zararlı" yemekler, hamburger, pizza, patates kızartması, yanında meyan kökü şırası.
Elbette "sulu yemek" veren yerler de var ama çoğunluk "fast food" denilen Amerikan zehrinde.
Böylece ortalık tıknaz gençler ve "gergedan" hanımlarla doldu.
Lumpen de mangalından geri kalmıyor.
Yüzyılların et açlığı açgözlülüğe dönüştü, zirve yaptı.
Varoşlar şalvarlı kadınlarla, pis sakallı, kıçından ha düştü ha düşecek şortlu ve ayağı terlikli adamlarla doldu.
Hepsi kiloludur.
Anlamazlar öyle "kolesterolden" molesterolden.
***"Osmanlı yemeği" istiyorsan özellikle arayıp bulacaksın.
***Kimi müessese kâğıt ambalaja geçmiş, fakat çoğu da bildiğimiz "naylon poşetle" getiriyor.
***Uyumayın, 8 milyar lira dönüyor bu sektörde.