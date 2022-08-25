İsmini değiştirmek isteyen ya mahkemeye gidiyor ya da e-devlet üzerinden bir tıkla işi bitiriyor.

Yani artık Ahmet Cot olan ismini Mehmet Cot yapmak için uğraşmaya, bir de yargıçtan azar işitmeye gerek yok.

298 bin kişi soyadını değiştirmiş, 134 bin kişi de ön adını...

Adından memnun olmayan amma çok insan varmış!

Bunları anası babası niçin "koyarken" düşünmüyor?

Örneğin, oğluna koyduğu "Abdürrezzakcan" adının çocuk büyüyünce alay konusu olacağı niçin aklına gelemiyor?

Kızlara verilen isimler... Çiçek adları...

Ama öyle Gül, Lale falan değil...

Açelya... Istreliçya... Difenbahya...

Devetabanı...

Bir de "Melissa" modası var.

Maşallah bir Melissa bolluğu yaşanıyor.

Nedir kardeşim, Türk ve Müslüman isminden mi memnun değilsiniz?

O zaman gidin kiliseye vaftiz olun.

Çocuğunuza Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayın.

Manyak manyak isimler koyunca çocuğunuz "Batılı" mı sayılıyor?

Avrupa Birliği'ne kendiniz girdiniz, yani daha onlar almadan...

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hadi anladık...Bir Fahrettin Cüreklibatır ancak Cüneyt Arkın olarak tutunabilirdi.Örneğin İran'da da, gerçek ismi olan Fahrettin'le tanınıyordu.Çünkü onlar geri ya, bizolmuştuk.Gaffar Bumin Çıtanak da Fikret Hakan.Sündüs Özkerestecioğlu kendine ancak Alev Yakar olarak yer bulabilir gösteri dünyasında...Ya da Yaprak Döner!Bu daha çok...

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Şimdilik bu değişiklik ancakisimleri kapsıyormuş.de uymayacak, yoksa değiştirmiyorlar.olmayacak mesela, hemen değiştir.Amin Feryadi de olmayacak tabii.Koyun, Uyuz, Satılmış, Çakal, Boynuz gibi soyadları da kaçınılanlar arasında.Bu arada 20 bin kadar kişi de adını Fatih Terim yapmak için başvurmuş...Fener şampiyon olursa yeni yeni Jorge Jesus'lar da çıkar.Böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak için tutması gereken yol da belli oldu:Başvursun, Kemal Tayyip yapsın!