İsmini değiştirmek isteyen ya mahkemeye gidiyor ya da e-devlet üzerinden bir tıkla işi bitiriyor.
Yani artık Ahmet Cot olan ismini Mehmet Cot yapmak için uğraşmaya, bir de yargıçtan azar işitmeye gerek yok.
298 bin kişi soyadını değiştirmiş, 134 bin kişi de ön adını...
Adından memnun olmayan amma çok insan varmış!
Bunları anası babası niçin "koyarken" düşünmüyor?
Örneğin, oğluna koyduğu "Abdürrezzakcan" adının çocuk büyüyünce alay konusu olacağı niçin aklına gelemiyor?
Kızlara verilen isimler... Çiçek adları...
Ama öyle Gül, Lale falan değil...
Açelya... Istreliçya... Difenbahya...
Devetabanı...
Bir de "Melissa" modası var.
Maşallah bir Melissa bolluğu yaşanıyor.
Nedir kardeşim, Türk ve Müslüman isminden mi memnun değilsiniz?
O zaman gidin kiliseye vaftiz olun.
Çocuğunuza Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayın.
Manyak manyak isimler koyunca çocuğunuz "Batılı" mı sayılıyor?
Avrupa Birliği'ne kendiniz girdiniz, yani daha onlar almadan...
***"Sahne ismini" hadi anladık...
***Şimdilik bu değişiklik ancak "gülünç ya da hatalı yazılmış" isimleri kapsıyormuş.