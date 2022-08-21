Herkes ittifak kurmayı çok seviyor ya, üçüncü bir ittifak kurulmuş.

Futbol, güreş ve okçuluktan sonra bir milli sporumuz da ittifak kurmak.

Bu yeni kurulan "Sosyalist Güç Birliği" oluyormuş...

Yani çeşit çeşit sosyalist "güçler" varmış da şimdi onlar birleşiyorlar.

Nelermiş bunlar?

TKP tabii... Türkiye Komünist Partisi... En başta...

Ama bir de TKH var, Türkiye Komünist Hareketi.

İkisinin arasında ne fark olduğunu anlatabilene bir sıkımlık diş macunu hediye edeceğim.

Bunlar birbirlerine bıçak çekmemişler miydi yahu?

Bir de Devrim Hareketi varmış.

Biz hareket de göremedik bereket de, ama herhalde vardır bir bildikleri...

Bir de Sol Parti var.

Ötekiler solcu değillermiş gibi.

***

Bu şenlikli güldürüde elbette HDP yok.TİP de yok.Emek Partisi de yok.Vatan Partisi zaten yok.Dolunay Partisi kapandığı için maalesef o da yok.Bu güç birliği, genellikle yaptıkları gibi, TİP'i sollamış.Erken gelen oturmuş.Bakalım ne zaman ayrılacaklar ve herkes kendi yoluna gidecek?Yol mol yok ama lafın gelişi işte...Yüzde 1 oy alırlar mı toplasan toplasan?

***

Emrehan Halıcı'nın "Elektronik Parti"sini de aralarında görmek isterdik.

Çağdaş bir girişim.

Ama o bunların yanında "liberal" kalıyor...

Bunlar devrim yapacaklar.

***



BIRAKINIZ İÇSİNLER, BIRAKINIZ...

Rize'de bir şifalı su varmış Yıllardır bu sudan içerlermiş.

Saçkırana ve mayasıla iyi geliyor, evde kalmış kızların koca bulmalarına da yardımcı oluyor sanırım. Belki çocuğu olmayan kadınların da dertlerine derman oluyor, mahallelinin yardımına gerek kalmıyor...

Lakin bu suda arsenik bulunmuş!

Hem de diğer sulardan tam 27 kat daha fazla.

Mikropları kırıyor herhalde.

Çok içersen uzun vadede kanser yapıyor.

"Sağlıksız" diye tabela asılmış.

Halk aldırmamış, tam tersine hücum etmiş.

"İnanmıyoruz" demişler...

Demek ki ekonominin yanı sıra kimya da bir inanç meselesiymiş.

Zaten o yalan bu yalan, var biraz da sen oyalan...

Dünyanın düz olduğuna inananlar da var, ne yani?

Amerikalılar'dan geri mi kalacaktık?