Başta "sosyal medya" adı verilen çirkef çukuru olmak üzere, ortalıkta dolaşan "haberlerin" yarısının yalan olduğu ortaya çıkarıldı.

Böylece, bu şekilde "uçurulan" balonlar da anket yaptığını söyleyen bazı rezillerin üfürüklerinin yanında yerlerini alıyorlar.

Hangisine inanacağız?

Bakınız şimdi üç ittifak var ya...

Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, bir de Sosyalist Güç Birliği...

"Muharrem ile Ümit Özdağ'ı bir araya getiren" yeni bir ittifak öne sürülmüştü, ne doğrulama geldi ne yalanlama...

Eee? Nedir şimdi bu?

Olur mu olur. "Dolunay Partisi" diye bir parti kurulabilen ülkede bu da olabilir.

Artık hiçbir şey bizi şaşırtmıyor.

Yaşımız gereği mi, memleket gerçeği mi, bilmem artık.

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İmdi, biz bu lafı neyin üstüne getirecektik?Bir ittifak daha kurulmuş:Adı belli değilmiş. Daha sonra konacakmış.Kimler varmış bu ittifakta?Başta HDP!Yanında programa ilaveten TİP...Ayrıca Toplumsal Özgürlük Partisi (bunlar da kimler?) Emek Partisi...Emekçi Hareket Partisi... (İkisi farklıymış.) Halkevleri... Bir ihtimal...Bir de Sosyalist Meclisler Federasyonu!..Böyle birtakım meclisler varmış da şimdi bir de bunlarınoluşmuş...HDP federasyon sever, demek ki bu da yakışır.

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HDP'nin bunlara ihtiyacı mı var?Meclis'e girebiliyor, yüzde 9 gibi bir oy görünüyor.Öyleyse?Olmayan gücün nesiyle ittifak yapacaklar?Kendinden menkulmi?Kapatılırsa bunlardan birine mi eklemlenecek?Siyasi zavallılar yüzde kaç ekleyebilirler HDP'nin oyuna?

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Bu haber doğruysa:HDP altılı masanın adayını desteklemeyecek demektir!Yok eğer destekleyecekse ne gerek var ittifaklara mittifaklara, değil mi efendim?O zaman seçim asıl Tayyip Erdoğan ve AK Parti için çantada kekliktir.Haber yalansa:Site kurmuş birtakım zibidiler bu üfürüklerle nereye varmaya çalışıyorlar?Kime oy sağlamaktır amaçları?Elektronikten başka şeye pek aklı ermeyen Z kuşağının kafasını mı karıştıracaklar da bundan çıkar devşirecekler?Koskoca Amerikan gizli servisi bu kadar mı yerlere düşecekti?