Unutmuşuz: Zorunlu değilmiş.

Okul formaları...

Ama gene de velilerin çoğu çocuğuna forma almayı tercih ediyor.

Temizlemesi daha kolay, ondan mı?

Yoksa önce para harcayıp sonra sızlanmayı mı seviyoruz?

Elimiz yanacak, biz de muhalif basında "el yakıyor" diye okuyunca mutlu olacağız.

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Forma fiyatıdeğişiyormuş.Bakırköy'de 1250 lira.Uzun kollu tişört, kısa kollu tişört, pantolon ya da etek, eşofman takımı ve hırka...Küçükçekmece'de bu rakam 1450 liraya çıkıyor.Ama Şişli'de 1600 lira.Etiler'i bilmiyorum, kimse merak da etmiyor.Niçintabir edilen insanlar bu parayı ödemeye razılar?Hem ödeyip hem ağlaşıyorlar.denemiyor mu?Hayır, yakınmak için fırsat olsun.

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Forma kalktı aslında...Ama...Niçindeğil, ona da ilgililer ve yetkililer cevap versinler.Beden eğitimi dersindegiyilecek, onu anladık.Ama diğer derslerde ne giyileceğine okul yönetimi ve Okul Aile Birliği birlikte karar verecek...Velilerin yarıdan fazlasının kabul etmesi durumunda formaya devam...Faşist ruhlu üç beş ana babanın dediği olacak.diyebilmeşansın da yok.Kaldı ki öğrenci eşofman ya da spor kıyafeti giymeyediye madde var yönetmelikte.Amada var.

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Böyle saçma düzenleme olmaz.Forma, sivil okullardakaldırılmalıdır.Böylece, kravatı kaymış, gömleğinin yarısı hırtlamba gibi taşmış, sırtında lacivert ceket ayağında lastik ayakkabılı öğrenci dekalır.Ekose etekli kızlar da Japon çizgi filmlerinde.