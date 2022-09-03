Unutmuşuz: Zorunlu değilmiş.
Okul formaları...
Ama gene de velilerin çoğu çocuğuna forma almayı tercih ediyor.
Temizlemesi daha kolay, ondan mı?
Yoksa önce para harcayıp sonra sızlanmayı mı seviyoruz?
Elimiz yanacak, biz de muhalif basında "el yakıyor" diye okuyunca mutlu olacağız.
***
Forma fiyatı "semtine göre"
değişiyormuş.
Bakırköy'de 1250 lira.
Uzun kollu tişört, kısa kollu tişört, pantolon ya da etek, eşofman takımı ve hırka...
Küçükçekmece'de bu rakam 1450 liraya çıkıyor.
Ama Şişli'de 1600 lira.
Etiler'i bilmiyorum, kimse merak da etmiyor.
Niçin "dar gelirli"
tabir edilen insanlar bu parayı ödemeye razılar?
Hem ödeyip hem ağlaşıyorlar.
"Madem zorunlu değil, sen de alma o zaman"
denemiyor mu?
Hayır, yakınmak için fırsat olsun.
***
Forma kalktı aslında...
Ama "belirli koşullarda"
...
Niçin "her koşulda"
değil, ona da ilgililer ve yetkililer cevap versinler.
Beden eğitimi dersinde "eşofman"
giyilecek, onu anladık.
Ama diğer derslerde ne giyileceğine okul yönetimi ve Okul Aile Birliği birlikte karar verecek...
Velilerin yarıdan fazlasının kabul etmesi durumunda formaya devam...
Faşist ruhlu üç beş ana babanın dediği olacak.
"Ben kabul etmiyorum, öyleyse benim çocuklarımın forma parasını da siz verin bakalım"
diyebilme
şansın da yok.
Kaldı ki öğrenci eşofman ya da spor kıyafeti giymeye "zorlanamaz"
diye madde var yönetmelikte.
Ama "mahalle baskısı"
da var.
***
Böyle saçma düzenleme olmaz.
Forma, sivil okullarda "kayıtsız şartsız"
kaldırılmalıdır.
Böylece, kravatı kaymış, gömleğinin yarısı hırtlamba gibi taşmış, sırtında lacivert ceket ayağında lastik ayakkabılı öğrenci de "ergen komedisi filmlerinde"
kalır.
Ekose etekli kızlar da Japon çizgi filmlerinde.