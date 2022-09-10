İsmetçiler, paşanın o sözünü yerlere göklere sığdıramamışlardır...

"Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır"...

Başkan Johnson'a koyduğu posta hani... Yıl 1964...

Oysa 1947'de Türkiye'yi getirip "Amerikan dünyasına" sokan da kendisidir.

İsmet Paşa, yaptığı yanlışı 17 yıl sonra mı anlamıştır?

Ama Amerika'nın 1960 darbesine çanak tutmasını hiç eleştirmemişti!

Bu milliyetçilik mi oluyordu?

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Peki yeni bir dünya kurulmuş mudur?Bugün bile kurulamadı da sancıları çekiliyor...Paşa o lafı edince ne oldu?Devirildi.Yerine, birkaç aylık bir süre için bürokrasinin temsilcisi (elbette!)geldi, Galatasaraylı ağabeyimiz.Bu, halkadiye yutturuldu.Vesayet gene duruma el koymuştu.1965 sonbaharında da seçimi AP yanikazandı.Amerika öyle uygun görmüştü.

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Peki, İsmetçiler'e ve vesayetçilere sormak isterim:nın o çıkışını yerlere göklere sığdıramıyorsunuz da, benzer çıkışlar yapana niçin nefret kusuyorsunuz?yeni bir dünya kurulur derse iyi,derse kötü, öyle mi?Çünkü biriöteki halkın önderi, ondan mı?Ağababalarınızdandemişti ya...Antiemperyalizmi de sizden başka kimse yapmasın, öyle mi?Bizim solun kafası da budur:Şimdi kalkınmayı bile nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz da, halkın hiç umurunda olmayangibi lafazanlıklarla top çeviriyorsunuz.Cevap verin: Nasıl bir dünya kurulur ve Türkiye orada nasıl yerini alır?Cevap yoktur.Arkanızdaki Amerika öyle bir şey istemiyor ki!deyince nasıl da tüyleriniz diken diken oluyor... Oysa başka bir ittifaka girmedik, alt tarafı biryaptık, konuya şöyle bir ucundan dokunduk...Oradan mal getirtip paketleyecektiniz hani, onu bile yapamazsınız.