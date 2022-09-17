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ENGİN ARDIÇ
17 Eylül 2022, Cumartesi ENGİN ARDIÇ

Deve de değil kuş da değil

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mebzul miktarda bulunan genel başkan yardımcılarından Bülent Kuşoğlu demeç vermiş.
Demiş ki, "CHP'de Atatürkçülük ön planda." Bilmiyorduk.
Vahideddin'e küfretmek yeterli mi oluyor?
Bir şey daha demiş:
"12 Eylül'ün sol görüşü artık geride kalıyor. Onun yerini çağdaş sol anlayış alıyor."
Genel başkanları üfürüyor ya, bunlar da uçacaklar tabii.
"12 Eylül'ün sol görüşü" dediği şey, 12 Eylül'ün ezdiği sol olsa gerek. Kenan Evren'e solcu diyecek hali yok ya... Adapazarı'nı Haymana'ya getirirler ama artık bu kadar da değil...
Peki nedir o çağdaş sol anlayış?
Soracaksın bacım, soracaksın.
Öbür türlü yaptığını lise öğrencisi de yapar.
Süslenip püslenmekle gazetecilik olmuyor.
Sahi neymiş o çağdaş sol?
Şaşkın Türk aydınlarının Kürt milliyetçiliğine yazılmaları ve bunun kendilerine solculuk diye yutturulması mı?
Yoksa faşistlerle ve dincilerle iş tutmaları mı?
Türkiye'ye savunma sanayii kurmaya çalışan adamı devirip Amerikan dış politikasına koşulmak mı?
Helalleşmek mi?
FETÖ'yle de mi?
PKK'ya manevra alanı yaratmak mı?
İpten kazıktan kurtulma herifleri salıvermek mi?

***

Üretim ilişkileri ne olacak sayın abim?
Kapitalistlerle helalleşirseniz nasıl solculuk yapacaksınız?
İşçi ücretlerine zam yapmak solculuk mudur?
Yoksa solculuktan "memur zagonunu yeniden kurmayı" mı anlıyorsunuz?
"Çağdaş sol anlayışın" ne olduğu daha Batı'da şekillenemedi, siz ne ara buldunuz?
"Bilgisayar kullanmak" deme sakın, Cübbeli Ahmet Hoca bile kullanıyor.

***

Yok öyle lafı ortaya koyup kaçmak, Dilber Hala gibi...
Açıklayacaksın. Anlatacaksın.
Şu aday olursa şöyle olur, bu aday olursa böyle olur... Altılı masa şöyle dağılır, böyle toplanır...
Bırak mugalatayı.

***


MASAYA YENİ AYAK
"Meral Abla, benim adımı altılı masada unutma." Tanju Özcan, belediye insanı

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