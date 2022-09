Amerika'da bir emniyet müdürümüz olduğunu biliyor muydunuz? New Jersey eyaletinin Paterson kasabasının emniyet müdürü İbrahim Bayçora. (Orada 30 bin kadar da Türk varmış, nasıl seçildiği meydanda.)

Şerif Lloyd, eşi Betty ile birlikte Yahşi Batı'dan gelip Çörtüklüpörtük kasabasına emniyet müdürü olsa kıyameti koparırdık. (Ama Zafer Algöz olabilir, sakınca yok.)

Her şerifin yanında dolaştırdığı "vigilante" tayfası da var mı acaba? Hani eskiden at sırtında, şimdilerde "station wagon" arabalı, eli tüfekli adamlar: Canavar Cafer, Ayı Hüseyin, Berbat Jim, Pis Joe...

İbrahim Bey'i görevden alıyorlar...

Çünkü, görevde bulunduğu iki yıl içinde Paterson'da tam 75 cinayet işlenmiş!

Bunların kadın cinayeti mi, otopark kavgası mı, trafikte sollama sonucu mu, ev sahibi-kiracı çatışması mı, balkondan kız atmaca mı olduğu belirtilmemiş.

Paterson'da Suriyeli yok. Faşistler hiç vıkvıklanmasınlar.

İşin güzelliğine de bakınız, bu cinayetler sırasında İbrahim Bey hep "uzun yaz tatilindeymiş"... Tatiline ara verip de Paterson'a dönmemiş. Çağrılara kulak asmamış.

Vallahi tam İstanbul'a belediye reisi olacak adammış da kıymetini bilememişiz.

Vatana dönsün, adaylığını koysun.

Katillerden ve kurbanlardan kaçının Türk olduğunu da söylemiyorlar.

Ama belli ki işin suyu çıkmış...

***

Ölçü buysa, Esenyurt Emniyet Müdürü'nü de asmamız mı gerekecektir?

Sayın müdürüm, espri yaptık, adamlarınız kapımıza dayanmasınlar gecenin bir saatinde.

***



ÇABUK ŞİŞTİNİZ GALİBA

Hani "Metaverse" derler bir Z kuşağı eğlencesi var ya...

Olmayan arsaları, olmayan evleri satıyorlar.

Sokağa atacak parası bol olan yetişkinler de alıyorlar.

İsteyene Topkapı Sarayı bile var.

Alışveriş ve mekân sanal ama paralar gerçek!

Hem de eşek yüküyle paralar...

Burada bir kriz yaşanıyormuş.

Piyasası hızla değer kaybediyormuş.

Çünkü ekonomik kriz, döviz kuru falan filan.

Türkler "kripto piyasasındaki olumsuz havadan ötürü" Metaverse kavramından hızla uzaklaşıyorlarmış.

Üzüldük, keşke orada kalsalardı da zarar edeceklerine hepten batsalardı.

Sanal arsayı alıp satacaklar, durdukları yerde köşeyi dönecekler...

"Elon Musk bizi uzaya götürecek" diye yüz bin dolar bastıranların da batmaları samimi temennimizdir.

Fakire verseler sevaba girerlerdi.

Umreye gitsen yirmi bin ila otuz bin lira... Seksen kere gider gelirsin.