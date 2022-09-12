İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı han 1979'da yıkılmış. Bilmiyordum.

Türkiye'yi ve İzmir'i yönetenler "müze olarak saklamayı" akıl edememişler.

Şimdi "replikası" yeniden yapılıyormuş.

(Bunu yaparsan takdirle karşılanır ama Topçu Kışlası'nı yeniden inşa etmeye kalkarsan kan çıkar.) Kongrenin "daha cumhuriyet ilan edilmiş olmadan" toplanmasını göklere çıkarıyorlar.

Evet, 17 Şubat-4 Mart 1923.

Daha "Lozan" bile imzalanmamış.

Eee? Cumhuriyet var olmasına var ama adı konmamış. Yedi ay sonra konacak.

Ona bakarsanız Lozan Antlaşması'na da dört ay var.

Bundan kongreye pay çıkmaz.

Bu kongrede "serbest piyasa ekonomisine" karar verildi.

On yıl kadar da öyle gitti.

Sonra, dünya ekonomik kriziyle CHP de yüz seksen derece döndü.

İzmir İktisat Kongresi kararları çöpe atıldı.

Güdümlü ekonomi ve "devlet kapitalizmi" ilkesi benimsendi.

Tabii ortada ne demokrasi, ne işçi hakları ne bir şey.

Uygulamayacağınız kararları niçin alıyorsunuz ve onları şimdi niçin öve öve göklere çıkarıyorsunuz hemşerim?

Peki 1932'de niçin yeni bir kongre yapmadınız da İsmet Paşa kimseye sormadan yön değiştirdi?

Tövbe, Recep Peker'e danışmıştır. "Komisyona havale" etseydi keşke... Sorunları öyle çözüyorsunuz ya...

***

İzmir'de birkaç iktisat kongresi daha yapıldı. 1981'de, 1992'de, 2004'te.

Şimdi inşaat tamamlanınca bir yenisi daha yapılacakmış.

Bravo. Vatana selam, kongreye devam.

İsterseniz açılışta Tunç Soyer de bulunsun ve Osmanlı'ya küfür etsin.

***



TORNA ÖZLEMİ

Okullar açıldı.

Öğretmenler arasında bir araştırma yapılmış.

Buna göre, öğretmenlerin yüzde 70'i "okul formasının zorunlu olması gerektiğini" belirtmiş!

Neden? Çocukları gütmek "anonim" görüntü içinde daha mı kolaydır?

"Birörnek" olunca beyin yıkamak daha mı kolaylaşıyor?

"Hizaya sokmak" mı daha kolay? Yoksa onları asker gibi karşınızda görünce gururunuz mu okşanıyor?

Neden zorunlu olacakmış forma?

Dar gelirli insanların bütçelerine getireceği ek yükü siz mi maaşınızdan karşılayacaksınız?

Yoksa çocukların üst baş temizliği mi tasanız?

Açıklamak zorundasınız. Benim aklım ermedi, elbet bir bildiğiniz olsa gerektir. Söyleyin de biz de aydınlanalım.