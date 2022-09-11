Bu kadar cahillik olmaz ama Türkiye'de oluyor.

Bu kadar haksızlık olmaz ama Türkiye'de oluyor.

Bu kadar çarpıtma olmaz ama Türkiye'de oluyor.

Bu kadar yalan olmaz ama Türkiye'de oluyor.

Bu sefer bir de değil, iki...

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Birincisiden geldi.İzmir Belediye Reisi dedi ki:Bundan ne anlaşılıyor?Yunan ordusunu İzmir'e padişahçağırmış!Teslim olan da İttihatçılar değilmiş.

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Hadi o bir belediyenin reisi... O kadar önemsiz bir adam ki, adaylık tartışmalarındaveın yanında kimsenin aklına bile gelmiyor...Ya ağababalarına ne buyurulur?Bey de bir konuşma attırmış.Demiş ki:Pes.Başka bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum ve pes diyorum.Aklı sırala özdeşleştiriyor veyapıyor...Hesapça bunlar okumuş çocuklar...Dünya Savaşı'nda bir kişinin iradesiyle mi yenildikBey?Kimdi o? Bunama raddesine gelmişmı? Memleketi idare mi ediyordu?Yoksami çağırdı müttefikleri?Yoksa sizinkiler mi yenildi?Yani İttihat ve Terakki.Sakıni kastediyor olmayasınız?Muhalifler o dönem Anadolu'nun çeşitli illerinde sürgündeydiler, ortada başka irade mi vardı?Müttefik donanmasının İstanbul'a gelebilmesini sağlayan mütareke metninin altında kimin imzası varBey?Bey'in. Yani sizin adamınızın.Hiç duymuş muydunuz böyle bir isim?İstanbul'u kim teslim etmişBey?

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Bol keseden sallıyorsunuzBey.Daha önce deünsöylemiştiniz.Bilmiyorsunuz, öğrenmek de istemiyorsunuz.Korkunç bir pişkinlikle de devam ediyorsunuz.Gerçi biz bu memlekette,söyleyenbaşbakan da görmüştük ama...Ben tarih bilmeyen ve bilmemekten de utanmayan yönetici istemiyorum.Oy moy yok.