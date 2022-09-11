Bu kadar cahillik olmaz ama Türkiye'de oluyor.
Bu kadar haksızlık olmaz ama Türkiye'de oluyor.
Bu kadar çarpıtma olmaz ama Türkiye'de oluyor.
Bu kadar yalan olmaz ama Türkiye'de oluyor.
Bu sefer bir de değil, iki...
***
Birincisi Tunç Soyer'
den geldi.
İzmir Belediye Reisi dedi ki: "Yüz yıl önceydi... Bu toprakları yönetenler (...) sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti."
Bundan ne anlaşılıyor?
Yunan ordusunu İzmir'e padişah Vahideddin
çağırmış!
Teslim olan da İttihatçılar değilmiş.
***
Hadi o bir belediyenin reisi... O kadar önemsiz bir adam ki, adaylık tartışmalarında İmamoğlu
ve Yavaş'
ın yanında kimsenin aklına bile gelmiyor...
Ya ağababalarına ne buyurulur?
Kemal
Bey de bir konuşma attırmış.
Demiş ki: "Bir kişinin iradesiyle geldiler ve Osmanlı'yı işgal ettiler. Onun için, bir kişinin iradesinin bir toplumda hangi felaketlere yol açtığını öğrenmek istiyorsanız Çanakkale'ye bakacaksınız."
Pes.
Başka bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum ve pes diyorum.
Aklı sıra Vahideddin'
i Tayyip Erdoğan'
la özdeşleştiriyor ve "algı operasyonu"
yapıyor...
Hesapça bunlar okumuş çocuklar...
Dünya Savaşı'nda bir kişinin iradesiyle mi yenildik Kemal
Bey?
Kimdi o? Bunama raddesine gelmiş Sultan Reşad
mı? Memleketi idare mi ediyordu?
Yoksa Vahideddin
mi çağırdı müttefikleri?
Yoksa sizinkiler mi yenildi?
Yani İttihat ve Terakki.
Sakın Enver'
i kastediyor olmayasınız?
Muhalifler o dönem Anadolu'nun çeşitli illerinde sürgündeydiler, ortada başka irade mi vardı?
Müttefik donanmasının İstanbul'a gelebilmesini sağlayan mütareke metninin altında kimin imzası var Kemal
Bey?
Rauf
Bey'in. Yani sizin adamınızın.
Hiç duymuş muydunuz böyle bir isim?
İstanbul'u kim teslim etmiş Kemal
Bey?
***
Bol keseden sallıyorsunuz Kemal
Bey.
Daha önce de Atatürk'
ün "Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladığını"
söylemiştiniz.
Bilmiyorsunuz, öğrenmek de istemiyorsunuz.
Korkunç bir pişkinlikle de devam ediyorsunuz.
Gerçi biz bu memlekette, "Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusunun Ankara'yı yakıp yıktığını"
söyleyen
başbakan da görmüştük ama...
Ben tarih bilmeyen ve bilmemekten de utanmayan yönetici istemiyorum.
Oy moy yok.